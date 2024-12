Se ratifica la reelección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona

Polémica reelección

“Se inscribieron 18 profesionales, entre ellos el mismo señor rector, sabiendo, porque lo sabe, que su período termina el 31 y el 31 de diciembre, pues, tendrá que entregarle la rectoría al que designe el Consejo Superior. Y ese es el problema. O sea que en ese orden de ideas él no podría volver a postularse. Pues no, porque según el acuerdo que lo reeligió, su período termina el 31 de diciembre de 2024. Y antes de esa fecha, él no podría volver a lanzarse”, explicó Santafé.