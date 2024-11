Denuncian maniobras del actual rector de UniPamplona para quedarse un tercer periodo

Dicha denuncia fue realizada por Pedro Nel Santafé Peñaranda, exrector de la universidad y quien hizo parte del Consejo Directivo de la institución . Santafé sostuvo que no se pueden pasar por la faja los estatutos y que es necesario seguir lo que dicen los mismos. Actualmente, hay 18 candidatos a la rectoría incluyendo a Torres Chávez, cuando su periodo termina el 31 de diciembre de 2024.

“Se inscribieron 18 profesionales, entre ellos el mismo señor rector, sabiendo, porque lo sabe, que su periodo termina el 31 y el 31 de diciembre, pues, tendrá que entregarle la rectoría al que designe el Consejo Superior. Y ese es el problema. O sea que en ese orden de ideas él no podría volver a postularse. Pues no, porque según el acuerdo que lo reeligió, su periodo termina el 31 de diciembre de 2024. Y antes de esa fecha, él no podría volver a lanzarse”, explicó Santafé.