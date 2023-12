El coronel Carlos Feria, imputado en la Fiscalía y protegido por Petro. SEMANA destapa el expediente que lo tiene respondiendo ante la justicia

La Fiscalía no tiene duda de que el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, utilizó los recursos del Estado con fines “domésticos” para recuperar, a como diera lugar, el dinero que supuestamente fue hurtado del apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete de Petro. Las pruebas contra Feria salen de sus propios subalternos.

Las evidencias en poder de la Fiscalía, que sirvieron para imputar cargos al coronel Feria, el capitán Elkin Augusto Gómez y el intendente John Alexánder Sacristán, del equipo de seguridad presidencial, señalan, según el relato del fiscal, que el encargado de la seguridad del presidente Petro impartió órdenes a diestra y siniestra con el único objetivo de conocer lo que pasó en el apartamento de Sarabia y quiénes fueron los ladrones. “Mi coronel Feria me manifiesta que ya toma contacto con anticipativa, que es una coordinación de Presidencia para apoyarme con la investigación.

Pasados unos minutos a mí me llama el señor mayor Muñoz Hernández Duván Andrés”, afirmó en las declaraciones un subalterno del coronel Feria. Advirtió cómo las primeras órdenes salieron del oficial que, justamente, un día después de la imputación viajó a Dubái con el presidente.

Los capítulos se escribieron en varias escenas y lugares. En el apartamento de Sarabia arrancó la historia, luego en la Sijín de Bogotá y, finalmente, en los sótanos frente a la Casa de Nariño, donde estaban los equipos que se usaron para someter a Marelbys. En el expediente, la Fiscalía reseña que hubo un acuerdo entre el coronel Feria y sus subalternos para convertir a la niñera en la principal sospechosa del hurto y entre ellos hacer justicia. Abusaron de sus cargos, se extralimitaron y cumplieron lo que Laura Sarabia y su esposo le advirtieron a Marelbys: no solo acusarla del hurto, sino indicarle que debía someterse a una prueba de poligrafía.

“Acordó con sus subalternos realizar la prueba poligráfica a la señora Marelbys, abusó de su cargo al realizar funciones diversas, aquellas que legalmente le correspondían bajo el amparo de su cargo, extralimitándose al permitir esa actividad con uso de recursos tecnológicos de los que usted era responsable, a una ciudadana que no debía ser destinataria de las dependencias de su cargo”, señaló la Fiscalía durante la imputación al coronel Feria.

Según los testimonios de la Fiscalía, en poder de SEMANA, los encargados de la sala de poligrafía no preguntaron nada. Solo cumplieron órdenes, a pesar de que eran conscientes de que llevar a Marelbys Meza a los sótanos era inusual e ilegal. Los equipos que usaron mientras amenazaban a la niñera estaban destinados a la incorporación de funcionarios y, en lugar de eso, los emplearon para alambrar y someter a una ciudadana.

“Me llamó el señor mayor Muñoz Hernández Duván Andrés, integrante de la coordinación anticipativa, quien me indica que mi coronel Feria le había manifestado que se comunicara conmigo para una situación especial que se había presentado en casa de la doctora Laura. Le comenté cuál era la situación y me dijo que estuviera atenta al teléfono porque en unos minutos me contactaría alguien de la Sijín, y así fue. Pasados unos minutos tomó contacto un capitán de la Sijín de Bogotá”, señalan las declaraciones que dibujan con claridad de dónde salieron las órdenes.