Esta es la versión de los militares que se disfrazaron de Farc en Tierralta. Dicen que fue una operación, pero la orden no aparece

SEMANA conoció en exclusiva las declaraciones que los militares implicados entregaron a las autoridades. Todos reconocen haber participado en la incursión. Aseguran que se trató de una operación encubierta para, supuestamente, ubicar a alias Sin Camisa, un delincuente del Clan del Golfo que, según información del Ejército, estaba refugiado en este remoto caserío. Lo que pone en duda la versión es que hablan de una operación, pero nunca se ha conocido la orden para hacerla, no aparece o no existe.

“Se instaló un puesto de observación, pasaron dos civiles a los cuales abordé, les hice preguntas sobre quiénes eran los alias de las personas que operaban del Clan del Golfo en el lugar, me dicen que una señora alias Daniela, un señor alias Carabina, un señor que le dicen el Pirata y un señor que le dicen Eduardo Sin Camisa. Me dicen que están en la vereda de Bocas del Manso”, indicó el sargento que estaba al mando de la tropa.

“Mi coronel Duarte me dice que asuma el mando de la unidad. Me ordena que ingrese al sector del caserío de Bocas del Manso, yo le pregunto por tres ocasiones y él me autoriza”, dijo el sargento.

En sus relatos, los militares señalan que la comunidad en esa región está aliada con el Clan del Golfo. “Yo entro al caserío con palabras no soeces como dicen ahí, ellos me van acompañando hacia el sector, hay que tener en cuenta que ese personal es afecto a ese grupo subversivo, ellos trabajan con pasta base de coca, hay bastantes cultivos en el sector, entonces son afines a la situación con el Clan del Golfo”, dijo el sargento entrevistado.

“La premura era llegar hasta las casas donde me han indicado que se pueden encontrar los alias que nombré anteriormente, entonces me dirijo y verifico que no hay nadie en las otras casas, se mira que están las casas solas, verifico hasta cierta parte del río, de la ribera del río, me devuelvo y llego por detrás del punto donde estaban todas las personas y ahí se presentan los roces”, aseguró el sargento.