Video: Fico Gutiérrez se reunió con comunidades indígenas en Tierralta, Córdoba

En medio de su recorrido por la región Caribe, el candidato presidencial Federico Gutiérrez visitó el municipio de Tierralta, Córdoba, y se reunió en las últimas horas con miembros de las comunidades indígenas embera katío del Alto Sinú.

En sus redes sociales, el candidato de la coalición Equipo por Colombia compartió un video junto a varias personas que le obsequiaron artesanías, entre ellas una manilla tejida con la inscripción´Fico Presidente’, y, además, le pintaron la cara con símbolos tradicionales de la comunidad.

Gutiérrez afirmó estar contento y agradeció el gesto. “Aquí acaba de pasar algo muy bonito que yo agradezco demasiado. Estamos en Tierralta, Córdoba. Aquí nos encontramos con la comunidades embera katío. Me han regalado parte de su labor, sus artesanías. Ella me ha hecho esto simbólico, esto que me dibujaron en la cara. Yo le preguntó: ¿Esto qué es? ella me dijo: ‘las montañas, su territorio’”, señaló el candidato, quien subrayó que los símbolos también significaban “el agua y la protección del medio ambiente”.

“Lo que tenemos que hacer es velar por su comunidades. Somos un país diverso, (debemos) preservar nuestras tradiciones. Estoy feliz de estar aquí”, agregó el candidato en el clip.

En su recorrido por Córdoba, Fico Gutiérrez enunció varios compromisos con la región. En ese sentido, señaló que su gobierno va a sacar de la pobreza a 1 millón de personas en el departamento “con la creación y la protección de la libre empresa”.

Frente a nuevos empleos para Tierralta, el candidato afirmó que se van a crear “diálogos entre diferentes sectores para formar a los jóvenes como profesionales que aporten al desarrollo agrícola de la región. Impulsaremos el turismo, el ecoturismo, el agroturismo y los deportes náuticos”.

Igualmente, dijo que se implementará un plan de distritos de riego “tomando la represa de Urrá para potenciar el agro de Tierralta”. “También trabajaremos en proyectos que nos ayuden a mitigar los efectos de las fuertes olas invernales para proteger a los campesinos y sus producciones”, sostuvo.

Fico llena la plaza pública de Ciénaga de Oro, donde nació Petro

Fico también visitó el jueves el municipio de Ciénaga de Oro, tierra natal de Gustavo Petro, su principal contrincante en la carrera por la Presidencia.

El candidato a la Presidencia llegó al municipio a eso de las 5 de la tarde. Desde el principio de su visita estuvo acompañado de una multitud de personas con material alusivo a la campaña. Luego comenzó a caer un torrencial aguacero sobre el territorio, pero esto no fue obstáculo para los simpatizantes del candidato.

Como si no fuera el lugar donde nació Petro, Gutiérrez llenó la plaza principal del pueblo con más de 5 mil personas. Según la campaña del candidato, “lo recibieron como si hubiera llegado a su casa” y hasta con una fiesta aledaña.

“Ni la lluvia nos para. Yo quiero agradecerles, la verdad me siento muy emocionado por este recibimiento tan especial. Han sido horas de espera a que escampara. Rara vez llueve tanto en Ciénaga de Oro, pero esas son bendiciones para la gente”, dijo Gutiérrez a su público, quienes alentaban el candidato.

Aprovechó también para hacer una sutil crítica a Petro: “Yo no soy de esos que sufre de superioridad moral o que se cree el único bueno y el mejor. Aquí hay gente muy buena, en todos los sectores políticos, sociales y culturales del país. Vamos a gobernar con los mejores”.

“Lo que estamos demostrando es que sí podemos unir a Colombia. Mientras otros la quieren dividir y acabar, nosotros la vamos a unir y hacerla progresar. Si hay otros que quieren seguir con discursos de odio, nuestro discurso es el amor. Si hay otros que se dedican a los insultos, nosotros nos dedicamos a las propuestas para que a Colombia le vaya bien”, agregó.