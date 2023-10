Mientras las investigaciones contra Álvaro Uribe siguen su curso, la extrema izquierda continúa empeñada en llevarlo a la cárcel

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos no precluirá. Esa fue la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá y que dio a conocer el magistrado Carlos Andrés Guzmán, ponente del caso, quien además hizo duros reparos a la Fiscalía, según dijo, por la ausencia de verificaciones y actos de investigación a la hora de solicitar el cierre del caso.

El magistrado ponente, a quien le reprocharon no advertir que hace unos años era subalterno del exfiscal Eduardo Montealegre, explicó cómo en el Tribunal avanzaron en el estudio del recurso de la Fiscalía. Lo abordaron desde los mismos siete puntos que el ente acusador reseñó en la solicitud de primera instancia, que fue negada en esa ocasión por una jueza de Paloquemao.

“Los elementos materiales de prueba no permiten concluir con el nivel de conocimiento suficiente que el hecho investigado es atípico, sin tal claridad no es posible revocar la decisión de primer grado”, explicó el magistrado al dar a conocer la decisión tomada por la sala del Tribunal.

El magistrado advirtió que no existe la certeza de quién buscó a ese testigo. Si fue el abogado Diego Cadena o si, por el contrario, fue el mismo Monsalve quien trató de llegar al expresidente para torcer su versión. Aunque sí está claro que el expresidente nunca tuvo comunicación con ese testigo para hacer exigencias y ofrecimientos.

“Lo cierto es que aquel (Monsalve) aseguró tener conocimiento sobre algunas acciones (…), situación que lo convierte en un testigo, calidad que hasta este momento no ha sido discutida”, señaló el magistrado para advertir las dudas en las declaraciones de Monsalve, pero al tiempo la insuficiencia para precluir.

La decisión le dio la razón a la defensa del expresidente Uribe respecto a las evidentes dudas en los elementos de prueba que se sumaron a la indagatoria, cuando el proceso estaba en poder de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, un audio y un video grabado por el mismo Monsalve en la cárcel La Picota prueban que no cumplió con los requisitos mínimos de certeza.

Se trata de la grabación que hizo Monsalve con un reloj, con la cual parecía estarle tendiendo una trampa al abogado Diego Cadena para que quedara registrado un ofrecimiento por el cambio de versión que en realidad nunca se hizo, pero que para el juez no pudo ser probado. Sobre esto hubo una discusión porque el contenido fue presentado en una USB y no en el reloj con el que se grabó, asunto que el magistrado aclaró al señalar que, más allá del dispositivo, lo relevante era el contenido.

“Se habla, por ejemplo, de una diferencia de dos segundos o incluso si existen otros medios para considerar la integridad de su documento… Sin el suficiente nivel de conocimiento para decir que la grabación es trascendente, el Tribunal no puede descartar lo que ella representa”, advirtió el togado cuando, de forma contraria, dijo que hay dudas sobre la grabación de Monsalve, pero que igual no la descartan.

Aunque el magistrado manifestó que no existe evidencia de que el expresidente Álvaro Uribe hubiera hecho ofrecimientos al testigo Monsalve, afirmó que la duda no se resolvió con la investigación de la Fiscalía. Asimismo, sobre Monsalve, dijo que persisten dudas acerca de su vinculación con grupos paramilitares.

“Eso permite concluir que, independientemente de que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve contra el imputado y su familia hubieran sido falsas o no, lo cierto es que se convirtió en un testigo importante para los intereses judiciales del exsenador Uribe Vélez. Por lo tanto, el Tribunal no comparte la afirmación según la cual los hechos ocurridos con Monsalve son atípicos por la inexistencia del objeto material del delito en soborno de actuación penal”, resaltó el magistrado.

Sobre Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, el Tribunal consideró que no se pudo corroborar la veracidad de sus declaraciones, según las cuales los senadores Iván Cepeda y Piedad Córdoba visitaban cárceles en Estados Unidos, buscando testimonios de exparamilitares que señalaran vínculos de Uribe con paramilitares. Esta información llegó al exmandatario, lo que motivó pedirle al abogado Diego Cadena hacer las verificaciones, pero no ofrecimientos. Sin embargo, las declaraciones del testigo no fueron concluyentes para el magistrado.