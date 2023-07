Se complica la situación jurídica de Piedad Córdoba: demoledores testimonios de Miguel Pinedo Vidal y Carlos Mattos la enredan con altas sumas de dinero sin reportar

El encuentro finalmente quedó acordado en Venezuela y esta vez se habló de una reunión en una oficina del Gobierno. En este caso no asistiría Córdoba, sino su asistente, con quien ya habían establecido contacto. Pinedo aseguró que hasta ahí llegó su intermediación “como abogado” y no tuvo más conocimiento ni participación en los millonarios negocios.

En ese momento, Saab habría puesto a disposición de la excongresista la cuenta de una de sus empresas. “Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia”, contó el testigo bajo juramento. Además, para que no quede ninguna duda sobre la veracidad de lo que afirma, Vásquez entregó los swifts de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba a esas cuentas.

La defensa de la senadora, quien no asistió a escuchar estos dos nuevos testimonios por considerar que no tiene garantías, ha recusado a la magistrada del caso. No obstante, la Sala de Instrucción no encontró impedimento y el proceso sigue cada vez más complejo para Piedad Córdoba.