Verónica Alcocer encabeza la lista de 27 personas sobre las cuales harán importantes revelaciones Nicolás Petro y Day Vásquez ante la Fiscalía; hay chats, audios y facturas

“Este círculo vicioso se conformó con un fin (...), al parecer ayudaron a Nicolás Petro a incrementar su patrimonio de manera injustificada como conducta antecesora al lavado de activos . Estas personas ayudaron en la consecución de recursos, en una posible corrupción para inyectar capital a la campaña presidencial que no se reportó a las autoridades electorales”, aseguró el fiscal Mario Burgos y aclaró que todos se relacionan de alguna manera con Nicolás y Day, pero “no se trata de un organigrama delictivo”.

Los dineros se habrían entregado en efectivo a través de Máximo Noriega, excandidato a la gobernación del Atlántico, y ahora, cuando su nombre sale a relucir, pidió pista para ser interrogado.Inicialmente, Vásquez aseguró que el dinero no ingresó a la campaña, sin embargo, Nicolás no solo reconoció que recibió la millonaria suma y que la usó para su provecho personal, sino que parte de esta sí ingresó a la campaña y no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral.