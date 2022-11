Caldas tiene un caso positivo de Malaria: el contagio se dio en otro departamento

Las autoridades de salud de Caldas realizaron una investigación de campo que permitió confirmar que el caso positivo de Malaria que fue notificado en la vereda kilómetro 41 de Manizales, es importado.

Los técnicos del área de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ETV, realizaron un trabajo en la zona para determinar si el paciente adquirió el parásito en ese lugar o en otro, mediante la búsqueda activa comunitaria para verificar si había otras personas con los síntomas y los últimos movimientos del paciente.

“A través de la entrevista se determinó que el paciente sí tuvo un desplazamiento a otra zona endémica para este tipo de parásito y se confirma que la enfermedad la adquirió en el departamento del Chocó, por lo tanto, se descarta sea del kilómetro 41″ expresó Sandra Yadid Patiño Romero, bióloga del programa de ETV de la Territorial de Salud de Caldas.

Los profesionales le recordaron a la comunidad que debe estar alerta a charcos, bebederos de agua para ganado, estanques que acumulan agua, porque allí es donde se forman los criaderos y anunciaron que continuarán adelantando labores de control en esta vereda de Manizales, teniendo en cuenta que es una zona endémica para esta enfermedad.

“En esta ocasión realizamos trabajo de campo como búsqueda activa de criaderos donde está posiblemente este vector y encontramos larvas de anopheles en el sector de la carrilera, lo que no genera alarma, pues esta zona es endémica para este vector y el último brote de malaria fue en el año 2018, pero en este momento no está circulando el parásito y por lo tanto no hay brote”, puntualizó Patiño Romero.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la malaria o paludismo es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado. Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria.

Según la Organización, los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y dolor de cabeza; los cuales aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

La OPS recomienda como medidas preventivas ante esa enfermedad el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados.

Destaca que la Malaria es potencialmente mortal y que mata a un niño cada 2 minutos en el mundo. En el 2015 hubo 212 millones de casos de esta enfermedad causando cerca de 429.000 muertes, muchos de ellos niños africanos.

“Aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer malaria, sobre todo los residentes en países de bajos ingresos. En las Américas, se considera que 132 millones de personas viven en áreas de riesgo de contraerla”, indican desde la OPS.

El contagio por covid-19 continúa: MinSalud pide no bajar la guardia ante el virus

A pesar de que el virus pandémico ya no genera la misma preocupación que antes, la cartera de Salud en Colombia hace un llamado para no bajar la guardia ante las consecuencias que tiene infectarse de covid-19, pues cabe mencionar que el virus todavía existe a lo largo y ancho no solo de país, sino de todo el mundo.

De acuerdo con cifras compartidas por el Ministerio de Salud, en las últimas tres semanas el registro de infectados con el virus aumentó en Colombia, pasado de 600 y 700 casos por semana a los 2.112 en la última semana. No obstante, los encargados de velar por la protección de los ciudadanos indican que no hay incremento de hospitalizaciones o muertes.

Por lo tanto, la covid-19 sigue siendo un virus que desafía de manera local y global a la salud de las personas. MinSalud dice que esto se debe a las diferentes mutaciones y sublinajes de la variante ómicron.

En la misma línea, el subdirector de Enfermedades Transmisibles, William Alberto Robles Fonnegra, hizo mención a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (Eapb), entidades territoriales y la ciudadanía en general para que no se baje la guardia en cuanto al virus. Al contrario, el experto precisa que debe continuar la protección y medidas contra la covid-19 y enfermedades respiratorias con síntomas parecidos.