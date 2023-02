Álvaro Uribe se toma las calles de Medellín y se va contra la alcaldía de Daniel Quintero

Sobre el mediodía de este domingo 12 de febrero, inició una movilización encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en apoyo de representantes del Centro Democrático y de uno de los precandidatos a la Alcaldía de Medellín.

"¡Nunca más ladrones en la Alcaldía!", ese es el lema de la marcha. - Foto: Suministrada a SEMANA

La marcha, que comenzó desde la carrera 70 hasta llegar a la Alpujarra en la capital del departamento de Antioquia, mantiene bloqueada algunas avenidas de la ciudad y todo en rechazo a los posibles actos de corrupción que se estarían registrando en este territorio.

Sebastián López Valencia, concejal de Medellín y precandidato a la administración municipal, dio a conocer en SEMANA la decisión que los llevó a realizar este plantón.

Varios ciudadanos se encuentran apoyando al expresidente. - Foto: Suministrada a SEMANA

“Hemos decidido marchar al lado del expresidente Uribe hasta la Alcaldía de Medellín, para rechazar los inmensos actos de corrupción como el que hemos visto con buen comienzo cuando la Fiscalía ha imputado por la perdida 1.300 millones de pesos de la comida de los niños de cero a cinco años. No queremos más que en Medellín haya una administración ladrona”, aseveró el concejal.

La arremetida es contra la administración municipal. - Foto: Suministrada a SEMANA

Lo cierto es que Uribe toma la vocería de esta manifestación y camina con los demás asistentes sosteniendo un letrero que dice: “¡Nunca más ladrones en la Alcaldía!”, mientras argumenta: “Nosotros no robamos, nosotros queremos a la ciudad. Nosotros no matamos, nosotros protegemos la ciudad. Nosotros sabemos ahorrar, no queremos que se despilfarren los recursos”.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas. - Foto: Suministrada a SEMANA

Sin embargo, antes de esta concentración, el exmandatario sostuvo una reunión en horas de la mañana de este mismo domingo, en el sector de la carrera 70 de Medellín, donde mostraría su compromiso con el futuro de la Alcaldía.

“Por una administración municipal honorable, austera, laboriosa, constructora de altos consensos, preocupada por la seguridad, que se supere el hambre y atienda la reforma educativa, el crédito y capital semilla para los jóvenes que emprendan”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Rifirrafe entre Álvaro Uribe a Daniel Quintero

Después de un largo periodo de tranquilidad en las redes sociales, volvió a despertar el rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde Daniel Quintero Calle. A la discusión se sumó la gestora social de la capital de Antioquia, Diana Osorio Upegui.

Álvaro Uribe le respondió a Daniel Quintero luego de que lo acusara sobre su suspensión de la alcaldía - Foto: SEMANA

Todo empezó el pasado miércoles 8 de febrero, cuando el mandatario distrital anunció, en su cuenta de Twitter, que durante la administración de Federico Gutiérrez una corporación habría recibido contratos directos para ejecutar el programa infantil de Buen Comienzo.

Se trataría de Presencia Colombia Suiza, donde el núcleo familiar del líder del Partido Centro Democrático figuró en la asamblea y su junta directiva. A juicio del alcalde, esta fundación habría ejecutado proyectos avaluados en 12 mil millones de pesos.

“En la administración de Fico, la Corporación Presencia, que en su junta directiva tenía a la familia Uribe, recibió contratos de Buen Comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa”, escribió Quintero Calle por medio de sus redes sociales.

Trino del alcalde Daniel Quintero sobre contratación en el programa infantil de Buen Comienzo. - Foto: Tomado de la cuenta de Twitter de @Quinterocalle.

Lo hizo en el momento en que su secretaria de Educación está en el ojo del huracán por presuntos hechos de corrupción al interior de la dependencia, por una contratación con el programa infantil que, entre tanto, habría incumplido las normas de la función pública.

La respuesta del expresidente no se hizo esperar, quien calificó al alcalde de Medellín como un “bribón” -una persona que engaña- por involucrar la trayectoria de Presencia Colombia Suiza en la capital de Antioquia en medio de sus señalamientos.

El mandatario aseguró que la esposa de Uribe Vélez, Lina María Moreno de Uribe, habría sido miembro de la junta directiva; mientras que los dos hijos, Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno, aparecen como integrantes de la asamblea de la corporación.

“Solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su gobierno ladrón”, manifestó el también exsenador. La familia Quintero Osorio refutó estos argumentos en una alargada discusión.

La esposa de Daniel Quintero y gestora social del distrito, Diana Osorio, salió en su defensa. No es la primera vez que desde ambos bandos políticos se lanzan trinos y pullas que comprometen la administración actual de la ciudad y los falsos positivos.

“Solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos”, dijo.

Álvaro Uribe volvió a aparecer para reaccionar a esta última comunicación y se fue contra Daniel Quintero Calle: “Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos”, manifestó en Twitter.

Nuevamente, llegó al radar Diana Osorio: “Quizás en tu casa, a las mujeres les toca pedir permiso para opinar, en la mía, no”. Quintero Calle se sumó al comentario: “Expresidente, Diana se lo lleva a usted por delante sin que yo le diga nada”, concluyó el alcalde.