Avioneta que se estrelló en zona residencial de Medellín se partió en tres: así quedó la aeronave

La ciudad de Medellín está de luto por la muerte de los ocho ocupantes de la avioneta HK5121 que colisionó sobre el barrio Belén Rosales.

Daniel Quintero, el alcalde de la capital antioqueña, llegó al lugar de la tragedia y entregó detalles del terrible accidente, entre ellos, detalló que la aeronave se partió en tres al momento de colisionar.

“Hay seis edificios que han sido impactados. El avión se partió en tres partes; con el equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), estamos haciendo un análisis estructural de seis edificios. En este momento tenemos un dron haciendo todo el tema de cámara térmica, lo que ayuda el equipo de bomberos para saber dónde se mantienen los puntos calientes”, dijo Quintero.

Según confirmó el mandatario, al momento del despegue, la aeronave presentó una falla en el motor. “El piloto lamentablemente no alcanza a mantener el avión en vuelo, colisiona en este sector que es el de Belén Rosales, como he dicho, se trata de ocho personas, lamentablemente los ocho cuerpos han sido identificados”, lamentó.

Indicó que la línea fue despachada por la comercializadora San Germán. “En ella estaba el gerente de la compañía. Estamos muy tristes por el hecho; el colapso se presentó muy cerca al aeropuerto, es un avión sesna. Hay un daño que se evaluará si es estructural o no sobre seis edificios de más o menos unos tres pisos”, dijo.

Asimismo, indicó que afortunadamente no se reportaron ni personas ni animales de compañía afectados. “En ese momento en particular, en la vivienda más afectada no había nadie; eso salvó realmente a doña Astrid que acababa de salir a hacer una vuelta, ahí es cuando ocurre el incidente”, comentó.

También detalló que la aeronave tenía como destino el departamento de Chocó. “El gerente era un hombre promotor de este tipo de viajes, había hecho una tarea maravillosa para conectar a la Colombia profunda. Tuve un vuelo a Sogamoso con él, más o menos hace mes y medio. Había abierto muchas rutas, por ejemplo, a Bahía Solano y Nuquí, haciendo que miles de personas pudieran conocer precisamente estas zonas, estos sectores”, contó y dijo que el empresario viajaba con su pareja.

De otro lado, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Medellín, Fabián Patiño, dijo que se está realizando una atención al control de fuego que se presenta a causa del combustible de la aeronave.

“El incendio está controlado en un 95%. En el sitio tenemos operando cuatro máquinas extintoras del Cuerpo oficial de Bomberos, una de rescate pesada y un vehículo cisterna, además de un vehículo aeroportuario, con 35 unidades de bomberos en total haciendo las labores”, detalló.

Patiño indicó que se está haciendo control total del fuego con Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar con los ingenieros las estructuras afectadas y minimizar el riesgo para la comunidad y las unidades operativas. “También en el sitio tenemos apoyo de nuestras unidades de tránsito, unidades de la Policía Nacional y el grupo de rescate aeronáutico de Colombia apoyando toda la parte de investigación y las labores con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación”, manifestó.

El funcionario además explicó que el procedimiento de control del fuego se está realizando con una espuma especial, ya que el combustible de avión es altamente volátil. “Para evitar una propagación rápida de la estructura se usan unas espumas especiales. En los cuartos pisos tenemos cinco líneas de ataque con líneas de espuma, y tenemos en el sitio labores operacionales con 20 bomberos dentro de la estructura, el resto están haciendo labores preventivas y labores de socorro”, dijo.