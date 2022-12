Cámara de Comercio de Medellín eligió a su junta directiva: alcalde Daniel Quintero denuncia irregularidades

Una entidad del conglomerado público de la ciudad no pudo ejercer el voto, esta situación agudizó la relación entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio.

En la noche de este jueves se dieron a conocer los resultados de la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Aunque los organizadores dan cuenta que se cumplieron con todos los requisitos de la ley, el alcalde Daniel Quintero advirtió sobre una serie de supuestas irregularidades que se habrían cometido durante la jornada.

Ocho nombres fueron escogidos por más de 1.100 empresarios. Cinco de las sillas quedaron bajo el poder de la lista número uno, calificada por el mandatario distrital como la del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA): Servicios Nutresa, Pérez y Cardona S. A. S., Ciles S. A. S., Surtidora Agropecuaria de Colombia y Arrendamientos Londoño Gómez S. A.

Los otros lugares fueron repartidos entre la lista número cinco -Imprideas S. A. S.- y la lista número siete -Inmel Ingeniería S. A. S-. Ahora bien, el movimiento que promocionó la Alcaldía de Medellín también alcanzó un sitio importante dentro de la junta directiva: la lista tres, que representa a los pequeños comerciantes del centro de la ciudad.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina Vélez de Nicholls, aseguró que a la elección se le aplicó una estricta vigilancia. Esas tareas estuvieron a cargo de la Superintendencia de Sociedades y varias veedurías que le pusieron la lupa a las votaciones que han sido minadas de desconfianza desde la administración distrital.

Solo se presentó un inconveniente durante este 1 de diciembre que vinculó a un representante del conglomerado público de Medellín que tenía la oportunidad de sumar a la decisión, pero no pudo ejercer su derecho por una supuesta irregularidad que se cometió en el camino. Esta situación levantó las ampollas del alcalde Daniel Quintero.

Cuando el representante legal de Plaza Mayor, Víctor Zapata, acudió a las urnas le dijeron que no podía marcar el tarjetón porque ya lo había hecho otro funcionario de la entidad. A nombre de esta entidad eligió Gabriel Harry Hinestroza, miembro de la junta directiva de esta organización, lugar que ocupa en representación de la Cámara de Comercio de Medellín.

Pongo en conocimiento de la @SSociedades y de la opinión pública, que la entidad que represento (@plazamayormed) no pudo ejercer su derecho al voto en la elección de la Junta Directiva de la @CamaraMedellin.



Abro hilo:



Me presenté hoy a la sede de la CCMA en Unicentro. — Víctor Zapata (@victorhzapata) December 1, 2022

“Al señor Harry lo conozco, hace parte de nuestra Junta Directiva a nombre de la Cámara pero no es el representante legal, ni principal ni suplente, como determina ley. Es clara la vulnerabilidad del sistema: un miembro de junta no representante pudo ejercer el derecho al voto por una persona jurídica que no representa”, dijo el funcionario.

Él no pudo reemplazar el voto porque las urnas se cerraron a las cuatro de la tarde. En consecuencia, la presidenta ejecutiva tomó la decisión de anular la posición que asumió Plaza Mayor, en voz de Hinestroza, porque no se podía dar en dos ocasiones la elección. Ella dijo que el número se le descontaría a la lista número uno, la que supuestamente representa al Grupo Empresarial Antioqueño.

Esta situación desató la furia del alcalde Daniel Quintero. En su cuenta de Twitter dijo que en la jornada para elegir a la junta directiva hubo fraude e incitó a las autoridades a investigar las presuntas inconsistencias que habría en el software donde se concentró la votación. Él señaló que las acusaciones están acompañadas de pruebas que serían delicadas.

“Si esto ocurre con una entidad pública como Plaza Mayor, qué podemos esperar del resto del proceso. Ya empresarios habían denunciado el riesgo del voto electrónico. A pesar de fraude y atentado a la lista 3 de pequeños comerciantes, estos lograron elegirse. Que su voz suene duro. Esperamos acciones contundentes por manipulación del software”, dijo Quintero.

Él aseguró que dentro de la Cámara de Comercio de Medellín hay personas que se quieren atornillar al poder y que se habrían mostrado desesperadas ante las decisiones que tomaron este 1 de diciembre.