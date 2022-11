Atentan contra empresario que aspiraba a elección en la Cámara de Comercio de Medellín; sicarios le dispararon cuatro veces

En una UCI se encuentra el empresario Jhon Fredy Zuluaga Gómez, quien recibió al menos cuatro impactos por arma de fuego, uno de ellos en la cabeza, cuando fue atacado por un sicario en la Hostería Los Molinos, localizada en el municipio de San Luis, muy cerca de la ciudad de Medellín.

El comandante de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, precisó que la víctima se encontraba en el restaurante del lugar cuando se produjo el hecho criminal que lo tiene en estos momentos luchando por su vida. Destacó que ya hay una cápsula investigativa al frente del caso para establecer los motivos de esta acción y las personas responsables.

Jhon Fredy Zuluaga Gómez es un empresario que lideraba la lista número 3 para llegar a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y que tenía un amplio apoyo de los comerciantes de un sector de la capital antioqueña conocido como el hueco e incluso según algunas versiones, del propio alcalde de la ciudad Daniel Quintero, quien afirmó que la víctima estaría recibiendo presiones de otros grupos por no representarlos.

Fredy Zuluaga es un comerciante verraco y echado para adelante. La lista 3 está representada por empresarios honestos cuyos intereses se suscriben única y exclusivamente a que a Medellín le vaya bien y sin intereses políticos. Mi solidaridad con los empresarios del centro. https://t.co/WF4MGOGTDW — Diego Romero Vélez (@diegoromerov) November 18, 2022

Tras estos lamentables hechos todos los empresarios que conformaban la lista número 3 presentaron su renuncia, a excepción de uno llamado Jaime Baena, argumentando que su finalidad no es la de destruir a sus adversarios o competidores; ya que en ningún caso son considerados como enemigos.

Afirman además que están en total desacuerdo con los métodos implementados por algunas personas para polarizar el sector empresarial de Medellín o las distorsiones que se han hecho a la realidad, debido a que su pretensión jamás ha sido la de inmiscuirse en asuntos de carácter político.

“Seguramente estas iniciativas no provienen de ningún empresario, pero queremos manifestar que NO hacemos parte de ningún sector político y no vamos a participar en ninguna controversia que afecte el nombre de los empresarios de esta ciudad. No tiene sentido que nuestra intención sea representar el sector empresarial mientras actuamos inconsecuentemente y con acciones lo intentamos destruir” indica el comunicado.

De igual manera manifiestan que los empresarios están llamados a entender que el objetivo superior es trabajar con armonía y defender los intereses del país, por lo que todas sus controversias deben ser de carácter netamente técnico. También se resalta la necesidad de protegerse unos a otros para contribuir de manera eficaz a fomentar el empleo y el desarrollo en Colombia

El alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre este hecho delincuencial y precisó que el comerciante herido recibía presiones del Grupo Empresarial Antioqueño, (GEA). “URGENTE - ATENTADO | Empresario que lideraba lista 3 de elecciones a la Cámara de Comercio de Medellín está en UCI después de recibir 4 tiros, uno en la cabeza. Venía recibiendo presiones por no representar la línea del GEA. ¿Qué se esconde en la Cámara de Comercio de Medellín?”.

El mandatario de los medellinenses aclaró que no conoce a ninguna de las personas que conformaban la lista número 16 para aspirar a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, pero que sí tenía tenía algunas referencias acerca de que esta representaba a los pequeños comerciantes de la ciudad. Además puntualizó que desde el partido Centro Democrático se había lanzado una campaña visceral contra ellos.

También se manifestó el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien en su cuenta de Twitter expresó su solidaridad con la familia de Jhon Fredy Zuluaga y les pidió a las autoridades que se desarrollen rápidamente las acciones para determinar los móviles de este atentado.