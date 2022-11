Fue capturada la DJ caleña que golpeó a una auxiliar de vuelo y le dejó un chichón

Luego de que en las últimas horas se conociera un nuevo caso de ¿usted no sabe quién soy yo?, el cual fue protagonizado por la DJ caleña Camila Gutiérrez, que agredió brutalmente de un cabezazo a una trabajadora en aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue captura por la Policía Nacional.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, la mujer presuntamente en estado de embriaguez confundió la aerolínea Latam, en la que volaría, con Avianca, a la cual habría querido ingresar a la fuerza dándole un cabezazo a la auxiliar de vuelo, quien a través de una fotografía evidenció el golpe. Testigos del hecho indicaron que el trauma le produjo convulsiones.

En redes sociales se compartieron imágenes de la lesión sufrida por la funcionaria, quien resultó con un grave hematoma en su frente.

Las cosas que hay que ver. Una señora ebria se confunde de counter en el aeropuerto (su vuelo era de LATAM), intenta colarse en un vuelo de Avianca y como no la dejan pasar le mete un cabezazo a una de las empleadas de la aerolínea🤦. Todo mal. pic.twitter.com/hdZAj9cvDo — Kelly Patilla⁷ 🍉💜🧑🏻‍🚀🪐 (@KellyPasa) November 17, 2022

Posterior a la bochornosa escena, llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes se llevaron a la DJ, contra quien la auxiliar presentó cargos.

Al respecto, Camila Gutiérrez se pronunció en sus historias de Instagram, donde confirmó el hecho y pidió disculpas. “Buenas noches. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, las noticias vuelan. Obviamente, fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella, cometí un error muy grande. Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicas a ustedes, a la señorita también; espero que esto pase pronto, esto me va a servir para mejorar mucho, como ser humano para que no pasen este tipo de cosas”, expresó.

Sin embargo, su comportamiento en el aeropuerto no fue ajeno a sus seguidores, quienes le han manifestado que su reacción no fue la mejor. Muchos de los internautas comentaron: “Yo que la acababa de seguir, muy deplorable esa actitud en el aeropuerto”; “agrandada”; “no le da vergüenza ir ebria y pegarle a una mujer”; “corra que la dejó el avión, pero pilas no vaya a agarrar a golpes a la tripulación y no se le olvidé que no es Avianca”; “Zinedine Zidane te quedó en pañales”. Han sido algunos de los comentarios.

Polémica jueza fue captada, ligera de ropa y en comprometedora situación en plena audiencia: la cámara se le quedó prendida

En medio de una audiencia en Cúcuta (Norte de Santander) que se estaba adelantando vía Zoom, la abogada cucuteña Vivian Polanía fue víctima de un descuido al dejar su cámara encendida, dejando en evidencia que descansaba en su cama.

La jueza además fue sorprendida fumando. En una grabación que fue difundida en redes sociales, quedó captada la situación.

Después de su intervención, se dirige hacia otra persona que estaba conectada en la diligencia judicial. “Gracias, doctor Marco, muy amable, doctor Hader”, dice la abogada, mientras que se puede ver que está acostada en una cama y sostiene un cigarrillo en su mano.

Posteriormente, una persona le indica que todos la están viendo: “señora juez, tiene la cámara prendida”, le expresa, al tiempo que ella se dispone a apagarla.

No es la primera vez que Polanía se ve envuelta en una polémica. La abogada de 42 años, especializada en derecho constitucional y magíster en derechos humanos, quien ejerce como jueza de Control de Garantías en Cúcuta y tiene a su cargo procesos de bandas criminales, ha sido criticada en el pasado por fotografiar su cuerpo de atleta.

Desde sus últimos años de bachillerato en un colegio jesuita, tras realizar un voluntariado en un centro de reclusión para menores, Polanía identificó su pasión en el derecho penal. Fue precisamente en esta área que cursó su consultorio jurídico mientras estudiaba leyes en la Universidad Católica y le sirvió para tener claro a qué quería dedicarse.