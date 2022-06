Cuestionan renuncia de secretarios de la Alcaldía de Medellín para hacerle campaña a Petro

La administración del distrito aseguró que las renuncias no afectan el cumplimiento del plan de desarrollo.

En el Concejo de Medellín fue objeto de críticas la salida de nueve piezas claves de la administración del distrito que se han dado en las últimas semanas. Los exfuncionarios se hicieron a un costado para alzar las banderas del Pacto Histórico en el marco de la elección presidencial.

Los cuestionamientos surgieron porque los corporados consideran que la masiva renuncia pone en riesgo la continuidad del plan de desarrollo y cuenta de ello serían las quejas públicas que se han interpuesto contra la calidad de los programas sociales.

El primero en alzar la voz de rechazo fue el concejal Luis Bernardo Vélez, quien acompañó el programa que le ofreció Daniel Quintero a la ciudadanía en 2019 y se alejó cuando empezó a caminar la administración a razón de las continuas denuncias que ponen en tela de juicio el manejo que se le ha dado a la ciudad.

La vulneración de los derechos hacia las mujeres viene en aumento según el Informe de DDHH de la @personeriamed. Es incomprensible que el foco de la intervención de @AlcaldiadeMed,sea la coyuntura electoral y no el desarrollo de políticas que garanticen su bienestar e integridad. pic.twitter.com/OTYVOI4UAK — Luis Bernardo Vélez (@luisbernardov) June 8, 2022

“Estamos viendo interrupción de procesos, improvisación, falta de planeación, no hay un sentido responsable con la ciudad y con las poblaciones de Medellín. Creo que es un descaro que los funcionarios, en un momento donde necesitamos atención, dejen los puestos y cínicamente digan que se van a hacer política”, dijo Vélez.

El pronunciamiento lo emitió a raíz del retiro de la secretaria de las Mujeres, Ana María Valle Villegas, y la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería, el pasado seis de junio. Ese día, ambas dijeron que salieron de la Alcaldía para trabajar por el cambio y vivir “sabroso”, aludiendo a la frase insignia de Francia Márquez.

Simón Molina, concejal del Centro Democrático, alertó que la ciudad está en riesgo porque en los últimos meses la administración ha hecho 150 cambios en el nivel directivo, por lo que, a su juicio, hay una inminente inestabilidad.

“Me parece que ya es abusivo lo que están haciendo. Eso lo que muestra es que Daniel Quintero está en esa campaña. Más allá de eso, es irresponsable porque están dejando las Secretarías y los programas en manos de personas que no tienen la experiencia ni el conocimiento”, comentó el concejal.

Mientras que el corporado Jaime Roberto Cuartas Ochoa consideró que la solidez de los proyectos públicos no está condicionada por la persona que esté al frente. Al contrario, resaltó que las renuncias son acertadas porque la finalidad es hacer campaña política, entonces no habría irregularidades dentro de la Alcaldía.

¿Qué responde la administración?

Tal como lo mencionó Cuartas Ocho, la alcaldesa encargada, Andree Uribe, reiteró que la ausencia de los secretarios que construyeron el programa de gobierno no obstaculiza el cumplimiento de los objetivos, por lo que no son indispensables para darle ejecución.

“El mensaje a todos es de tranquilidad. Los programas y proyectos no van a parar, vamos a seguir trabajando. Representamos un plan de desarrollo, pero la persona como tal no es esencial, no es indispensable para la continuidad”, respondió la secretaria de Salud que hoy tiene en las manos las riendas de la ciudad de manera provisional por orden del presidente Iván Duque mientras avanzan las investigaciones contra Daniel Quintero por presunta participación política a favor de Gustavo Petro.

Así se dieron las renuncias

Las personas que han renunciado a los cargos acompañaron activamente la campaña local que llevó a la Alcaldía en 2019 a Daniel Quintero, por lo que también son sus fieles escuderos y críticos de la medida que le impuso en mayo la Procuraduría.

El primero en anunciar la dimisión fue el secretario de la No Violencia y hermano de la esposa de Quintero, Juan Carlos Upegui, el pasado 18 de febrero. Más tarde, se sumó el entonces secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, quien hoy funge como coordinador de la campaña de Petro en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero.

La lista fue seguida por el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez; la exsecretaria de Medio Ambiente, Juliana Colorado; el exsecretario de Movilidad, Carlos Mario Mejía; la exdirectora de Cooperación en Inversión de Medellín, Eleonora Betancur; la exsecretaria de las Mujeres, Ana María Valle Villegas; la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería; y el subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín.