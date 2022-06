Dos funcionarias de la Alcaldía de Medellín se suman a la campaña de Gustavo Petro

Nuevamente la administración de la capital antioqueña es noticia por cuenta de Gustavo Petro. En las últimas horas dos integrantes del gabinete del distrito presentaron su renuncia para acompañar la campaña presidencial del Pacto Histórico en Medellín.

Se trata de la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería, y la secretaria de las Mujeres, Ana María Valle Villegas. Ambas expresaron en el consejo de gobierno televisado de este lunes que le apostarán al cambio del país dada la coyuntura nacional, aludiendo a la segunda vuelta presidencial.

“Ellas se van a ir a hacer procesos de ciudad en el marco de las libertades. Pero, sobre todo, de buscar esa equidad y asumir la responsabilidad de seguir trabajando por los ciudadanos de esta ciudad y el país”, mencionó la alcaldesa encargada de Medellín, Andree Uribe Montoya, una vez anunció la renuncia de las dos cabezas de la administración.

Escenario repetido: seis cabezas han desistido para apoyar a Petro

Esta salida se suma a la deserción masiva de un grupo de funcionarios públicos, aliados de Daniel Quintero, para alzar las banderas de Petro en Antioquia, donde esperan acumular más de un millón de votos el próximo 19 de junio.

El primero en anunciar su dimisión fue el secretario de la No Violencia y hermano de la esposa de Quintero, Juan Carlos Upegui, el pasado 18 de febrero. Más tarde, se sumó el entonces secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, quien hoy funge como coordinador de la campaña de Petro en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero.

La lista la complementan el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez; la exsecretaria de Medio Ambiente, Juliana Colorado; el exsecretario de Movilidad, Carlos Mario Mejía, y la exdirectora de Cooperación en Inversión de Medellín, Eleonora Betancur.

Mañana nos acompañarán 2 mujeres lideresas de Medellín en la campaña del CAMBIO. Vamos a transformar a Colombia. — Esteban Restrepo (@estebanrestre) June 6, 2022

Las renuncias recientes

Farlin Perea Rentería llegó a la Alcaldía en 2020 para inaugurar la Gerencia de Etnias, cuya misión está direccionada a trabajar por los derechos de las 242.000 personas que conforman las poblaciones afrodescendiente e indígena que conforman cerca del 10 % de la población total de la ciudad.

Ella reconoció que saldrá a las calles para trabajar por el cambio y el retorno del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien está suspendido del cargo desde mayo por presunta participación en política a favor de Gustavo Petro en el marco de las elecciones de 2022.

La ahora exgerente de Etnias reconoció que dará un paso al costado con la satisfacción “de haber hecho las cosas bien. Voy con el gran sueño de poderles decir a mis hijos que logramos el cambio que merece el país. Yo soy una convencida de que ellos merecen un vivir sabroso”.

Mientras que Ana María Valle Villegas llegó en 2021 a liderar la Secretaría de las Mujeres luego de que Juliana Martínez Londoño abandonara el barco. Al parecer, a ese cargo llegaría Lida María Castaño Londoño, quien está involucrada en una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de bonos a los adultos mayores.

“Estamos en un momento histórico. En un momento donde es determinante no dar un paso atrás. De responder y reconocer los esfuerzos que las organizaciones sociales de mujeres se han permitido ganar una serie de derechos no se pierda. La lucha está afuera trabajando para que las mujeres no demos un paso atrás. Hoy es el tiempo de las mujeres”, justificó Ana María Valle Villegas.

Horas antes de que se diera a conocer el anuncio, el coordinador de la campaña de Gustavo Petro en esta zona del país, Esteban Restrepo, anticipó que al grupo promotor llegarían dos mujeres líderes “en la campaña del cambio vamos a transformar a Colombia”.