Daniel Quintero entregará cerdos para celebrar Navidad y regalo despierta polémica

Las redes sociales no perdonan el anuncio del alcalde de Medellín de regalar cerdos en las calles de la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció este jueves que la administración le entregará a cada una de las juntas de acción comunal un cerdo para que celebren la Navidad. El regalo causó polémica en las redes sociales por la crueldad que rodea a las marranadas y las posiciones que él ha tenido públicamente sobre el consumo de carne.

Todo comenzó en la tarde de este 22 de diciembre, cuando el mandatario manifestó en su cuenta de Twitter el deseo de apoyar las festividades decembrinas en la ciudad. La piedra en el zapato para algunos es que anticipó que repartirá por los barrios cerca de 500 porcinos para que los habitantes pasen una buena noche este 24 de diciembre.

“Queremos que 200 mil niños y adultos tengan una linda Navidad, sin hambre y en comunidad. Medellín dará un marrano a cada barrio de la ciudad a través de sus juntas de acción comunal”, escribió Quintero Calle. En el mismo renglón invitó a los ciudadanos a que lo acompañaran en la iniciativa y dejó un correo electrónico para recibir las donaciones.

Queremos que 200 mil niños y adultos tengan una linda navidad, sin hambre y en comunidad. Medellín dará un marrano a cada barrio de la ciudad a través de sus juntas de acción comunal.¿Quieres acompañarnos en esta iniciativa? Escribe a: dona@medellin.gov.co — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 23, 2022

Las críticas no se hicieron esperar. En primer lugar, la senadora animalista Andrea Padilla Villarraga calificó la propuesta como politiquera. También comentó que las marranadas son una medida “cruel, populista y desesperada”. Ella le sugirió que, en vez de estar regalando cerdos entre las juntas de acción comunal de Medellín, mejor se dedicara a gobernar.

Las reacciones también llegaron desde el interior de la casa del alcalde de la ciudad. La primera dama y gestora social, Diana Osorio, redactó un trino donde manifestó que “preferiría la frijolada a la marranada”. Como estos dos, hay otros comentarios que plantearon la preocupación por el regalo que entregará la administración distrital.

Preferiría la frijolada a la marranada. — Diana Osorio (@diamaov) December 23, 2022

Ante la polémica que se generó, Daniel Quintero Calle volvió a aparecer en sus redes sociales para aclarar el mensaje de los porcinos: los animales no llegarán de pie a los barrios de Medellín, sino que se suministrarán debidamente procesados y con su respectiva cadena de frío. No obstante, esta comunicación no calmó las aguas por la iniciativa.

Los seguidores del mandatario le recordaron que hace unas semanas la Alcaldía patrocinó la instalación de vallas de publicidad, donde invitó a los habitantes de la capital de Antioquia a reducir el consumo de carne por los estragos que causaría su producción en el ambiente. Esa instigación también levantó ampollas en el ambiente político del departamento.

En uno de los avisos se lee que, para generar dos kilos, se requieren hasta 15.000 litros de agua. También que 100 gramos son equivalentes a 15,5 kilogramos de dióxido de carbono. Ambos textos están acompañados con el logo de la administración distrital y de una invitación que ha dividido opiniones en la región: “Únete al planeta”.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín; valla publicitaria sobre consumo de carne; José Féliz Lafaurie, presidente de Fedegan. - Foto: Semana; cortesía API; Semana.

Así se lo recordaron: “¿Será que se le olvidó a la administración las campañas de no consumo de carne? ¿O con tal de hacer politiquería y populismo la salud de los niños vale huevo? ¿Marranadas? Volver a los 80s y 90s. Retroceso”, dijo el ciudadano David Suárez Tamayo.

Lo cierto es que a la familia Quintero Osorio le han cuestionado la invitación que está instalada en las calles con una fotografía. En la pantalla se le observa al mandatario a punto de disfrutar una porción de carne en un restaurante de Medellín.

La lluvia de críticas no ha parado, pero él salió a explicar el contexto de la imagen que causa revuelo. Señaló que, tal como quedó registrado, a él sí le gusta la carne. Sin embargo, su esposa es vegetariana.

“No se trata de nuestros gustos, se trata de un planeta en riesgo donde la ganadería juega un rol protagónico. Reducir su consumo es clave, no devastar bosques ni desplazar campesinos para producirla, mucho mejor”, justificó Quintero Calle.