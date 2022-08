Denuncian sobrecostos en el alumbrado navideño de Medellín

El sindicato de trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) encendió las alarmas por la millonaria inversión que realizaría la compañía antioqueña en el alumbrado público que se pretende instalar en las calles de la ciudad en diciembre que, según el alcalde de Medellín, tendrá la temática de la película Encanto.

De acuerdo con las proyecciones iniciales, la contratación aumentaría 5.600 millones de pesos frente a los costos que asumió EPM en 2021. El año pasado, el valor total fue de 11.716 millones de pesos: el 75 % destinado a los contratos y el 25 % a los materiales utilizados para la construcción de las piezas gráficas y luces.

Ahora bien, el dinero adicional que se sumaría en 2022 se debe al uso de las imágenes de la familia Madrigal, propietarias de Disney, cuyo uso por parte de las entidades oficiales está avaluado en más de un millón de dólares, y en la capital de Antioquia están dispuestos a pagar. Así las cosas, se tendría un incremento del 35 %.

La preocupación del sindicato de empleados no está relacionada con la temática que las Empresas Pública de Medellín quiere formar en las fiestas navideñas, sino en los sobrecostos que tendría en un momento donde la compañía quiere ahorrar dinero y que ha expresado la necesidad de más ingresos con el fin de realizar inversiones.

Olga Lucía Arango, líder del grupo de los trabajadores, alertó que EPM estaría cumpliendo un antojo del despacho de Daniel Quintero Calle porque él habría pedido la inclusión de Encanto a los modelos navideños por la alta acogida que tuvo la producción extranjera en el mercado, que podrían dejar en diciembre saldos positivos para la ciudad.

“Lo relacionado con el presupuesto del alumbrado navideño del 2022 supera en 5 mil millones el del 2021, puesto que se debería pagar más de 1 millón de dólares de uso de marca Disney dado que el motivo sería Encanto, un capricho que se nos han dicho viene del piso 12 de la Alcaldía”, afirmó la sindicalista.

Frente a las denuncias del incremento en el valor del alumbrado navideño, EPM respondió que se debe al alza del salario mínimo; aumento de los costos en insumos, como el hierro que se emplea en el desarrollo del proyecto; y una mayor demanda en la cobertura de los bombillos que se encenderán antes del 16 de diciembre.

Por su parte, el alcalde de Medellín confirmó que la compañía que presta los servicios públicos en el departamento y otras regiones del país sí está adelantando negociaciones con Disney para poder utilizar las imágenes de los miembros de la familia Madrigal. No obstante, por ser un acuerdo de confidencialidad, no reveló los costos.

Lo que sí afirmó es que la economía del Área Metropolitana se verá beneficiada porque el comercio podrá doblar sus ventas a razón de que se espera un aumento de turistas en la época decembrina, tal como ocurre cada año por los sofisticados alumbrados que adornan a Medellín y el resto de los municipios de la subregión central.

“Este alumbrado va a ser el más espectacular en la historia de Medellín que es reconocida a nivel mundial por sus alumbrados. Esperamos una derrama económica que va a superar los 10 o 12 millones de dólares. Pero todavía no se ha definido, esto hace parte de un proceso de negociación que estamos adelantando en este momento con Disney y pues obviamente no se puede hacer nada y no se puede hablar del tema hasta que no esté firmado. Lo que les puedo asegurar es que va a ser magnífico”, concluyó Daniel Quintero Calle.