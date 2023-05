Destapan malestar de los gobernadores con el Gobierno: “El diálogo ha sido de sordos”

El encuentro de los gobernadores del país que integran la Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación de Antioquia, instalaron en el municipio de Rionegro la Convención de Rionegro 2023 ‘Colombia Federal, Colombia Unida’, para conmemorar los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 y su legado histórico.

La polémica surgió por la ausencia del presidente Gustavo Petro en el evento que busca “agitar el tema del federalismo, la autonomía territorial y la descentralización”, según lo expresado por Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien destacó que el país debe dar una discusión fuerte en esos términos para lograr la unidad, la paz y mayores niveles de desarrollo.

Con el encuentro buscan conmemorar los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 - Foto: Cortesía Federación Nacional de Departamentos

Aunque el mandatario destacó que el presidente Petro se encuentra viajando desde Europa por lo que desde el principio se había comentado de la posibilidad de su no presencia en el evento y que el ministro de Justicia llegó para acompañar la convención, dijo que si no hubiera una presencia muy fuerte del Gobierno nacional “eso hace parte también de nuestro llamado a la autonomía territorial. Es que quienes hacemos este llamado no podemos estar pendiente de la presencia o no de X grupo de poder dentro de la estructura nacional”.

Gaviria Correo aseveró que se ratifican en lo que ya han expresado en otros escenarios referentes a la falta de cercanía con el actual Gobierno. “El Gobierno nacional en lo que lleva de los nueve meses, el diálogo con los gobernadores ha sido de sordos”.

Frente a la coyuntura que vive el país el gobernador hizo un llamado al respeto, a la protección y al fortalecimiento de la democracia “respetando las autonomías de las distintas instituciones democráticas. Este es un llamado a todos porque el momento no es para polarizar ni para dividir... es un momento para construir y es construcción se hace respetando el estado social de derecho y cada una de las instituciones”.

Durante la convención los gobernadores firmaron y entregaron al país un documento que contiene las bases para avanzar hacia la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991. La declaración contiene las bases para avanzar hacia la descentralización y autonomía territorial, consagrada en la Constitución de 1991.

El acto hace parte de la Convención de Rionegro 2023 ‘Colombia Federal, Colombia Unida’ - Foto: Cortesía Federación Nacional de Departamentos

El documento denominado: ‘Declaración de los Gobernadores de Colombia por una verdadera autonomía territorial’ que contiene 10 puntos, incluye un llamado a los diferentes poderes públicos y a la sociedad colombiana en general, para repensar el modelo de organización territorial del país y lograr una verdadera descentralización y autonomía, así como el afianzamiento de la institucionalidad en los territorios.

Los gobernadores coincidieron en que resulta necesario, también, emprender el proceso de reordenamiento territorial dispuesto en el Título XI de la ley fundamental, hoy sin desarrollo.

Frente al documento los gobernadores resaltaron que esta declaración “no busca promover desajustes institucionales que hagan retroceder al país y perder los logros, que en cualquier caso han sido alcanzados; sino que el propósito es buscar en la historia y en el análisis del pasado reciente, herramientas que permitan encontrar la llave del modelo territorial de Estado que Colombia sueña y necesita”, indican desde la Federación Nacional de Departamentos.

Adicionalmente, Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la FND, hizo énfasis en que la democracia participativa “debe ser preservada como fuerza del cambio y faro que guíe el diálogo nacional propuesto”.

El evento busca conmemorar los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 y su legado histórico - Foto: Cortesía Federación Nacional de Departamentos

La Convención de Rionegro 2023 finaliza el 9 de mayo con la instalación formal de las Mesas Sectoriales Regionales, que serán las encargadas de construir, de forma colectiva y desde los departamentos, las consignas que servirán como hoja de ruta para transitar de manera definitiva y completa hacia la descentralización y autonomía de las regiones.

Por último, se realizarán paneles académicos para abordar cuál es el modelo político, económico y de Estado que Colombia necesita para “dar una respuesta efectiva a los ciudadanos y garantizar sus derechos”, afirma la FND.