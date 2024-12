Federico Gutiérrez se distancia del gobernador de Antioquia y se niega a cobrar el impuesto de seguridad

Hay polémica en Medellín por el impuesto de seguridad que quiere imponer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de la factura de energía de EPM. El alcalde Federico Gutiérrez se unió a las críticas y anticipó que no permitirá que el cobro se haga a través de la compañía de servicios públicos.

“No estoy de acuerdo”: alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez sentó posición este miércoles a través de su cuenta de X e informó que no está de acuerdo con la creación del impuesto de seguridad en la región. En esta discusión, su voz es determinante porque, además de ser alcalde de Medellín, es el presidente de la junta directiva de EPM.

“No estoy de acuerdo con que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos”, anunció Gutiérrez a pocos minutos de que arranque el debate.

Posiciones en la Asamblea

No se tiene certeza sobre lo que ocurrirá en la Asamblea de Antioquia con el proyecto del impuesto de seguridad que promueve Andrés Julián Rendón. Lo cierto es que el movimiento Creemos , de Federico Gutiérrez, lo descartará: “La bancada votará negativo este proyecto que pretende crear una nueva tasa”.

El diputado Manuel García, del Pacto Histórico, también lo rechazará: “El proyecto de tasa de seguridad afectará a los antioqueños. Lástima que hoy el gobernador no se presenta al recinto. Desde el Pacto Histórico decimos no a la sobretasa de energía, ¿por qué insiste en este proyecto? No más imposiciones”.