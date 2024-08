Lo último: Casa por cárcel a mujer señalada de asesinar al médico Wilson Royero

El hombre recibió puñaladas en el pecho, lo que causó la muerte. Él alcanzó a comunicarse con su madre: “A las 3:16 de la madrugada recibo una videollamada de mi hijo, donde me dice: ‘ma, ma, me estoy muriendo’”, dijo la madre en Blu Radio .

Martínez Jaramillo es una auxiliar contable de 37 años. En el momento en el que fue capturada por la Policía Nacional, ella presentó una lesión en el rostro. En medio de las audiencias, ella no aceptó los cargos por el delito de homicidio simple.

Luego, sentenció: “La señora me dice que mi hijo se había caído e inmediatamente se cerró la llamada. En vista de la situación, me comuniqué con la Policía del cuadrante, de acá de Barranquilla, les comuniqué la situación y ellos me asesoraron”.