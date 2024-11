Mujer que habría estafado a 200 personas en Antioquia da la cara y explica lo ocurrido

“Mi intención jamás fue estafarlos o no cumplirles . Estoy declarada en insolvencia económica, la cual se puede demostrar en mis cuentas bancarias y en no poseer ninguna propiedad ni patrimonio. Los que suben como palma, caen como coco”, planteó la señora que es objeto de críticas por sus clientes.

“El roto fiscal fue creciendo. Me tocaba vender eventos superbaratos para que me pagaran de una y así yo poder responder por el evento que estaba próximo a llegar, vendiendo eventos todo incluido por $5.000.000 y cuando los debía llevar a cabo me costaban $12.000.000. Todo este año estuve tratando de resistir”, agregó Muñoz.