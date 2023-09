Suspenden elección del personero de Medellín por posible filtración del examen

El 17 de septiembre se aplicó el examen. 48 horas después, el Politécnico envió una carta al Concejo resumiendo que no tenía certeza de la posible filtración y aseguró que no podía ofrecer garantías de transparencia en el proceso de escogencia del personero.

Concejal Sebastián López contó qué fue lo que pasó para que Daniel Quintero saliera temblando “de la rabia” del Concejo de Medellín

En el momento, una de las respuestas del alcalde fue: “Pa’ no pegarle, hijuepu**”.

“ Me comentaron que el alcalde estaba en el recinto en una rueda de prensa para otra vez maltratar concejales con insultos, como lo ha venido haciendo toda esta semana. Salí entonces a refutarlo porque llevo más de un mes insistiéndole a que salga a dar la cara, para que debatamos el tema de Tigo-UNE, pero lo único que he encontrado son insultos desde los consejos de Gobierno, qué él hace los lunes ”, explicó López al medio.

“Y ahí se descontroló y empezó a insultarnos. Él empezó a gritar que Uribe se robó a Medellín, que éramos unos corruptos y ladrones. Yo le reclamé que dónde estaba la plata de las dependencias y secretarías, que diera la cara por la degradación institucional y por los billones de pesos del negocio de UNE y ahí me insultó. Me dijo: ¡Me voy hijuep***, pa’ no pegarle!”, dijo el cabildante al diario antioqueño.