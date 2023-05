‘Tiktoker’ de Medellín expuso un robo de película del que habría sido víctima mientras grababa un video

“¿Un montaje?”, eso es lo que se preguntan en Medellín tras hacerse viral un video donde se observa el momento exacto en el que un ‘tiktoker’ le habla a su público y, en medio del diálogo, le arrebatan el celular unos supuestos ladrones.

El presunto robo habría ocurrido en el barrio de Laureles cuando la víctima se encontraba al interior de un vehículo y grababa una historia para publicar en la red social. Uno de los presuntos fleteros le tocó el vidrio y él lo bajó para atender al llamado.

ATENCIÓN me acabaron de robar EN MEDELLÍN BARRIO LAURELES !!! Si alguien ve una moto con esta RATA , que ni para eso tiene malicia estaba grabando un video directamente desde tik tok @PoliciaMedellin @seguridadmed @sebaslopezv @tobonvillada pic.twitter.com/sk7BcBkdrK — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 13, 2023

De inmediato; el sujeto se abalanzó sobre el influenciador, le agarró la ropa y lo intimidó para que le entregara el teléfono: “No me hagas esto, cucho. No me hagas esto, pana”, dijo. Al parecer, no tuvo más remedio que cederlo y luego se fugaron.

Toda la escena quedó registrada en el video. Incluso, el instante en que los ladrones se montaron en una motocicleta y celebraron el objetivo: “Lo logramos. Apenas es para el regalito de la cucha. Yo le dije que la vuelta era breve”, señaló.

El hecho habría ocurrido en el barrio Laureles de Medellín. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Misteriosamente, la grabación resultó en las redes sociales y hoy se multiplica con fuerza. Varias han sido las opiniones. Por un lado, están las personas que califican el hecho como falso y otros muestran preocupación por el supuesto atraco.

“No entiendo por qué baja el vidrio, no entiendo cómo subió el video”, alegó un usuario. “Le faltó el viento de la Rosa de Guadalupe y ya quedó lista la película, jajaja”, manifestó otro. “Parece más actuado que hurto”, manifestó uno más.

Mientras que el exsecretario de Medellín y precandidato a las elecciones locales de octubre, Andrés Tobón, mostró preocupación por el video y dijo que este escenario estaría disparado en las calles, contrario a las estadísticas oficiales.

Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, hay una disminución del 22 por ciento al hurto de personas, el hurto al comercio bajó un 33 por ciento, el hurto de automotores cayó 21 por ciento, mientras que el de motocicletas fue del 15.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

Frustran el secuestro de una niña en Medellín: madre entrega detalles del impactante momento

Una mujer habría intentado secuestrar a una menor de edad en el centro de Medellín y la comunidad la agarró a golpes para evitar que cumpliera su objetivo. La madre de la víctima habló del impactante suceso y puso en alerta a los padres de familia.

A plena luz del día, la abuela estaba caminando con la menor por las inmediaciones del edificio Coltejer, donde adelantaba unas diligencias. En medio del recorrido, alguien la abordó de manera violenta para exigirle dos cosas.

Acá la mujer en el bunker de la Fiscalía después de ser capturada y golpeada por la comunidad cuando pretendía raptar una bb en junin con la playa @PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/2UpJybe4vY — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 10, 2023

“Una mujer morena la encuella y le dice que, por favor, le entregue el bolso y la niña”, relató la progenitora, quien se identificó como Angie. La adulta le respondió que le cedía sus pertenencias, pero se negó rotundamente a dar a su nieta.

Los ciudadanos que presenciaron el supuesto incidente evitaron el rapto y tomaron justicia por mano propia. Ellos acorralaron a la presunta secuestradora, mientras la lesionaban de manera reiterativa y le lanzaban palabras de alto calibre.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del edificio Coltejer de Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Las agresiones quedaron en evidencia en videos que circulan en internet. Los testigos dan por hecho que la mujer intentó arrebatar a la menor de edad y se vieron en la obligación de intervenir, pero todo terminó en un linchamiento.

Una vez, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue alertada del hecho, desplazó a las unidades del cuadrante para frenar los golpes. En medio de la confusión, privaron de la libertad a la supuesta protagonista de la alteración.

Sin embargo, los organismos judiciales no la están procesando por delitos relacionados con secuestro, sino por intento de hurto. Cuando los uniformados atendieron el caso, solo les dieron cuenta de que trató de robar a alguien.