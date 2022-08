Tren de Aragua tiene la intención de delinquir en Medellín

La oficina del alto comisionado para la paz confirmó que la temida organización delincuencial conocida como el Tren de Aragua, cuyas cabezas y redes criminales se forjaron en Venezuela, no solo sostiene una lucha por el control de las rentas criminales en Bogotá, sino que se ha extendido hacia otras regiones del país, entre esas Medellín.

El funcionario de la Casa de Nariño, Danilo Rueda, emitió la información el pasado fin de semana en la instalación del puesto de mando unificado por la vida en el municipio de Ituango, Antioquia, donde se evaluaron las condiciones de orden público en esta región del país, afectada por las acciones terroristas del Clan del Golfo y otros grupos armados.

“Somos conscientes de que hay fenómenos que son transnacionales. Sabemos lo que sucede con el Tren de Aragua, su traslado de Venezuela por Arauca, Bogotá, Cali, Medellín y sus pretensiones de extensión”, relató el alto comisionado para la paz en el coliseo Pedro Nel Ospina del norte de Antioquia.

El grupo criminal del Tren de Aragua tomó fuerza en las últimas semanas luego de que la fuerza pública le atribuyera los aterradores asesinatos sistemáticos que se cometieron en la capital de país. Sus integrantes son señalados de desmembrar personas y meterlas en bolsas. Ese es el sello que dibujan en las calles para marcar el terreno.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales en Bogotá, esta organización tiene su origen en Venezuela y está de pie en las principales ciudades con el tráfico de drogas a gran escala, sicariato, secuestro, extorsión y hurto. Expertos en seguridad la han denominado, con algunas diferencias, como el Clan del Golfo del vecino país.

Ahora bien, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que este grupo sí ha tenido la intensión de filtrarse en la ciudad. Sin embargo, dio cuenta de que los intentos han fracasado porque las instituciones del Estado identificaron a tiempo las pretensiones. De momento, no se les asocia con negocios criminales dentro del distrito. Aunque la alerta está activa.

“En Medellín no hemos dejado entrar al Tren de Aragua. Ha habido intentos de este grupo criminal de entrar, han sido todos fallidos gracias a las acciones de la comunidad y de las autoridades que han evitado -con presión, investigación y capturas- que esto no pueda ocurrir. Y la comunidad que no ha permitido que lleguen grupos criminales a dominar sus territorios”, comentó el mandatario local.

Mientras se mantienen los radares encendidos para identificar algún tipo de injerencia, este jueves se llevará a cabo una reunión clave en el Valle de Aburrá, en la que el alto comisionado para la paz dará pistas sobre los procesos de negociación que se adelantarán con los grupos delincuenciales con miras al acogimiento de la política de paz total.

En la mesa también se sentará la Secretaría de la No Violencia, la Iglesia católica y la fuerza pública para fijar la estrategia que los llevará a alcanzar los objetivos que ha trazado el nuevo gobierno en materia de seguridad. En ese escenario se contemplará las acciones para tratar al 95 % de los grupos armados organizados del país que están asentados en la subregión.

Las unidades de inteligencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá actualizaron el inventario criminal de las organizaciones ilegales que delinquen en la ciudad. Este año se ha identificado la presencia de 94 grupos que promueven las rentas ilícitas y un sinnúmero de delitos que alteran el orden público en el distrito.

La hoja de ruta criminal da cuenta de que en los diez municipios que integran el Área Metropolitana operan 84 Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), cuyo impacto es local, y diez Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), los cuales son más estructurados y tienen un alcance mayor.