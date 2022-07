Video | Celebran el cumpleaños a un deslizamiento que lleva un año sin intervenir en Medellín

Los vecinos del barrio Villatina de la capital de Antioquia conmemoraron los 12 meses que ajusta un movimiento en masa sin ser tocado por los organismos de socorro de la Alcaldía de Medellín a pesar de que se está desprendiendo lentamente, según lo denunció el concejal Sebastián López Valencia.

Con globos, letreros y helados los habitantes protestaron a un pie del deslizamiento de tierra, como si se tratara de una fiesta de cumpleaños. La escena quedó registrada en un video que generó trancón en las redes sociales.

En las imágenes se observan las bombas de colores fijadas sobre la montaña junto a un arco donde se leen las felicitaciones. A la par, se escuchan los aplausos y silbidos que se traducen en un rechazo por el descuido al que estarían sometidos por parte de la administración del distrito.

¡Cumpleaños que se respete no le puede faltar el helado! Alcalde Daniel Quintero, urgente tomar medidas para solucionar esta problemática que ya cumplió un año en el barrio Villatina. Deje las excusas de lado y haga su labor. @sebaslopezv @DAGRDMedellin @QuinteroCalle pic.twitter.com/urbAKkWCI1 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 30, 2022

“Hoy estamos celebrando un cumpleaños: el primer año del deslizamiento del sector de San Antonio, en la entrada de Villatina”, se le oye decir a uno de los manifestantes del sector mientras registra la particular fiesta.

La emergencia comenzó el 22 de junio de 2021 cuando una parte de la montaña, ubicada en cercanías a la carrera 15 con la calle 52, se desprendió obligando a la evacuación de 13 viviendas, dejando a más de 35 personas damnificadas.

Si bien el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín aseguró que ha atendido el incidente, los vecinos comentaron que la única medida para mitigar el movimiento en masa ha sido extender una serie de plásticos negros sobre la zona afectada.

El subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgos de esa entidad, Walter Pérez, señaló que el deslizamiento se volvió a activar en las últimas horas por las fuertes precipitaciones que han caído en el Valle de Aburrá.

En efecto, la saturación causó la pérdida de la banca del andén en la corona del talud. Para atender el desprendimiento, los organismos de socorro le pidieron apoyo a la Secretaría de Infraestructura Física para iniciar la recolección del material que obstruye el paso por la vía.

“El caso fue llevado a la mesa técnica donde participa el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Infraestructura y Medio Ambiente para generar una ruta de actuación en el corto y largo plazo”, respondió el funcionario a las críticas.

Ellos reconocen que hay un riesgo inminente para los habitantes de la zona y las personas que transitan por la vía dado que, en cualquier momento, el terreno puede ceder y traer al suelo las casas que sostiene improvisadamente.

El concejal del Centro Democrático y opositor de la administración de Daniel Quintero, Sebastián López Valencia, reiteró que la preocupación de los vecinos es quedar atrapados ante la inminente emergencia.

“La Alcaldía no se ha aparecido, ni el alcalde. Hoy está completamente bloqueada y aquí venimos, porque un cumpleaños sin heladito no vale la pena. Aquí le queremos decir al alcalde: lo están esperando, hay que solucionarlo y darle la cara a la comunidad. No es en Twitter, es dando soluciones”, afirmó el corporado.

En las últimas horas, los organismos de socorro han atendido varios deslizamientos de tierra en la capital de Antioquia que han obligado a evacuar de manera temporal a más de 30 familias de varias comunas de la ciudad porque los terrenos están desestabilizados.

Con maquinaria amarilla y un equipo de geólogos se están analizando los diferentes incidentes que van en aumento por las fuertes precipitaciones que hay en el radar del Ideam: las lluvias constantes estarán activas durante el fin de semana por el paso de la ola tropical, al igual que en el resto de las subregiones de Antioquia.