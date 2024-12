CONFIDENCIA

Termina sin acuerdo la conversación entre Boris Johnson y Úrsula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, no han logrado cerrar un acuerdo sobre el Brexit en una conversación telefónica mantenida este sábado, que era crucial para el futuro de las relaciones entre Londres y la UE. Von der Leyen ha destacado la satisfacción manifestada por ambos dirigentes por los "avances logrados en muchas áreas". "Sin embargo, siguen manteniéndose diferencias siginficativas en tres cuestiones clave: relación equilibrada, gobernanza y pesca", ha relatado. "Ambas partes han subrayado que no es posible un acuerdo si estas cuestiones no se resuelven", ha advertido la dirigente europea. EP.