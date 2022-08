Consumo de marihuana y otras drogas en jóvenes de Estados Unidos alcanza cifra récord; los números son escalofriantes

El consumo de marihuana por parte de los jóvenes estadounidenses alcanzó niveles récord el año pasado y el uso de alucinógenos también va en aumento, según un nuevo estudio.

El 43 % de los 5.000 jóvenes de entre 19 y 30 años encuestados dijo haber consumido marihuana en 2021, en alza frente al 34 % en 2016 y el 29 % en 2011, indicó el reporte de la Universidad de Michigan “Monitoring the Future” (Monitoreando el futuro).

Por otra parte, el 29 % informó haber consumido marihuana en el último mes en 2021, frente al 21 % en 2016 y el 17 % en 2011. El consumo diario de marihuana aumentó del 6 % en 2011 al 8 % en 2016 y al 11 % en 2021.

El estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la principal agencia de investigación médica del gobierno de Estados Unidos. Los autores dijeron que las cifras de consumo de marihuana de 2021 fueron los “niveles más altos registrados desde que estas tendencias se monitorearon por primera vez en 1988″.

En cuanto a los alucinógenos, el 8 % de los adultos jóvenes dijo haber consumido LSD, MDMA, mescalina, peyote, “hongos” o PCP (fenciclidina) en el último año, frente al 5 % en 2016 y el 3 % en 2011. En cuanto al consumo de licor, casi el 82 % de los encuestados reportó haber bebido alcohol en los 12 meses anteriores, un poco menos que el 83,5 % en 2016 y el 83,8 % en 2011.

El estudio no pudo establecer ni mencionar ningún motivo sobre el aumento del consumo de marihuana entre los adultos jóvenes, pero sí tuvo en cuenta que el cannabis recreativo ahora es legal en casi 20 de los 50 estados de Estados Unidos.

Otro estudio revela que legalización de la marihuana está relacionada con el aumento de accidentes de tránsito

Los estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana recreativa han experimentado un aumento posterior de los accidentes de tráfico y las muertes, según una nueva investigación publicada en el ‘Journal of Studies on Alcohol and Drugs’.

“La legalización de la marihuana no es gratuita”, advirtió el investigador principal, el doctor Charles M. Farmer, del Insurance Institute for Highway Safety de Ruckersville.

El análisis de Farmer y sus colegas de cinco estados que permiten el uso recreativo de la marihuana para adultos mayores de 21 años reveló un aumento del 5,8 % en la tasa de lesiones por accidentes de tráfico y un aumento del 4,1 % en las tasas de accidentes mortales después de la legalización y el inicio de las ventas al por menor. Los investigadores no encontraron ningún aumento al mismo tiempo en un grupo de comparación de estados que no legalizaron la droga.

En general, el salto inicial en la tasa de accidentes con heridos se produjo después de la legalización, pero antes de que comenzara la venta al por menor. Los accidentes de tráfico aumentaron un 6,5 % después de la legalización, pero disminuyeron ligeramente (-0,7 %) tras el inicio de la venta al por menor. Sin embargo, los índices de accidentes mortales aumentaron tanto después de la legalización (+2,3 %) como después de que se autorizara la venta al por menor (+1,8 %).

Con información de AFP y Europa Press.