La historia de ‘Guapo’, el perro que no volvió a sonreír desde que sus dueños lo abandonaron

Las mascotas pueden llegar a jugar fundamental en la tranquilidad emocional de una persona, esto se debe a que la lealtad que los animales suelen entregar a los humanos sella una amistad para toda la vida. Sin embargo, existen personas que no le dan la importancia necesaria a una mascota, por lo que todo termina en abandono, como fue el caso de ‘Guapo’.

‘Guapo’ es un perro raza pitbull cuya tristeza al ser abandonado por sus amos se puede evidenciar a simple vista, este canino de dos años de edad fue dejado a su suerte el año pasado en el Orange County Animal Services ubicado en Florida, Estados Unidos, desde donde se han preocupado por cuidarlo desde entonces.

Al principio el triste perro trataba de no ser notado por los demás, se la pasaba en un rincón y evitaba cualquier contacto con los cuidadores u otros caninos del refugio, siempre con su cara triste.

Miles de internautas en todo el mundo se percataron de lo triste que se estaba sintiendo el animalito. - Foto: Facebook: Orange County Animal Services

Según relató el centro de cuidado animal, unos segundos de aparición en un video del refugio para redes sociales bastó para que miles de internautas en todo el mundo se percataran de lo triste que se estaba sintiendo el animalito.

“Él era la encarnación de lo que nuestros perros sienten cada día, y sus ojos expresivos y rostro contaban su historia mejor de lo que nosotros pudimos. La cara de ‘Guapo’ estaba rompiendo corazones y la gente nos inundó de peticiones. Esta es la razón por la que seguimos pidiendo que nuestras historias y publicaciones sean compartidas. Su video fue compartido miles de veces”, cuenta el refugio animal en sus redes sociales.

Las personas empezaron a comunicarse masivamente para saber más sobre el perro, otros llegaban al refugio para pasar tiempo junto al canino. Afortunadamente, gracias al fenómeno en redes sociales provocado por el lenguaje corporal de ‘Guapo’ generó que muy pronto se presentara una familia adecuada para él.

Las personas empezaron a comunicarse masivamente para saber más sobre el perro, otros llegaban al refugio para pasar tiempo junto al canino. - Foto: Facebook: Orange County Animal Services

“Actualmente, hay 166 perros aquí, y la mayoría de ellos son como Guapo. Con el corazón roto, hermosas almas dulces que solo necesitan ser vistas. Y la gente pasa justo al lado de ellos, buscando un cachorro, buscando una raza específica. Mirando, pero en realidad no viendo en absoluto”, añade el refugio.

Cosas que los perros detestan de los humanos, según estudio

De acuerdo con el portal Mundo Deportivo, los caninos, aunque suelen ser cariñosos, y leales con sus amos, al ser parte de una familia pueden llegar a incomodarles ciertos comportamientos que les provoca tristeza o incluso miedo, como por ejemplo:

1. Los gritos

Resulta que gritar es aquel acto en el que se deduce que una persona está desesperada, enfada o alterada; cuando un perro recibe un grito de su amo, ya sea porque hizo algún daño o no, puede experimentar ansiedad o miedo y, necesariamente, no entenderá lo que está sucediendo.

2. Obligarlo a interactuar con otros

Si bien es cierto que los perros se caracterizan por ser animales sociales, al igual que los seres humanos, existen personas y caninos que no son del todo de su agrado, y más que obligarlos a interactuar, sugiere identificar sus señales corporales que indican que no quiere estar en ese lugar o con esa compañía.

Lo mismo ocurre cuando sus propietarios lo visten de alguna manera, ya sea con un disfraz o con un abrigo para cubrirlo del frío; aunque es un acto de amor por los animales, puede ser incómodo para algunos de ellos.

Cuando un perro recibe un grito de su amo, ya sea porque hizo algún daño o no, puede experimentar ansiedad o miedo y, necesariamente, no entenderá lo que está sucediendo. Animal (IDPYBA) - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Sentir ansiedad por abandono

El portal Red Canina explica que la ansiedad en los perros no se aleja al trastorno que padecen los seres humanos, argumentando que los caninos suelen experimentar nerviosismo e inseguridad, que se debe tratar porque desencadena otros problemas de salud, además de afectar la convivencia.

El portal especializado afirma que un perro siente ansiedad cuando ve a su amo salir de su recinto, sea cual sea el motivo, su reacción se ve reflejada en su comportamiento que lo lleva a sentirse alterado y nervioso. Incluso, el Magazine Zoo Plus señala que algunos suelen recurrir a la cama de sus propietarios y revolcarse para percibir su olor y no sentirse solos, ¿por qué? Es importante recordar que estos animales son sociables y otra causal de ansiedad es la soledad.

4. No dejarlo olfatear

Unos de los momentos preferidos de los caninos es pasear y es allí en donde pueden reconocer el mundo que los rodea a través de su nariz, por lo que cuando su amo los apresura o no les da su espacio para hacerlo, les puede incomodar. Además, muchos de estos lugares son marcados (por su orín), mismos que ellos consideran seguros.

Unos de los momentos preferidos de los caninos es pasear y es allí en donde pueden reconocer el mundo que los rodea a través de su nariz, por lo que cuando su amo los apresura o no les da su espacio para hacerlo, les puede incomodar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Los abrazos

Como se mencionó anteriormente, los perros se caracterizan por ser amorosos, pero esto no ocurre con todas las razas. Lo que quiere decir que algunos perros pueden interpretar los abrazos no necesariamente amorosos, sino dominantes.

Por tal razón, un perro, aun cuando se puede sentir molesto, tolera estos comportamientos, mismos que no recibe de la misma manera cuando lo hace su amo o alguien no conocido. De modo que es clave instar a los niños a no acariciar a perros que no son de confianza porque no se sabe cómo van a responder.