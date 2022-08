Preocupación ante el aumento del uso de ‘buzones para bebés’ en Estados Unidos

La prohibición del aborto en Estados Unidos ha venido promoviendo otras alternativas que, hasta el momento eran la última opción para muchos, como el abandono de los recién nacidos a través de los conocidos “buzones para bebés”, además de la saturación de las últimas clínicas licenciadas para la interrupción del embarazo legalmente en los estados afectados por la legislación nacional.

Las restricciones que se han levantado, justamente tras el fallo de la Corte Suprema anulara el 24 de junio a nivel federal el derecho a abortar, han hecho que tanto actores políticos como sociales se levanten para tratar de reversar la decisión del tribunal e impedir que en más estados se imponga la normativa.

Sin embargo, mientras se llega a consensos políticos y sociales con respecto al derecho al aborto, en Estados Unidos ha comenzado a crecer la preocupación por el incremento en el uso de los llamados “buzones para bebés”, que son espacios donde las mujeres con recién nacidos no deseados o con dificultades para criarlos, pueden dejar al pequeño en condiciones dignas de abandono y sin repercusiones legales.

Estos buzones, que están distribuidos en múltiples estados del territorio estadounidense, han sido los causantes de una gran controversia, puesto que algunos aseguran que promueve el abandono infantil y evita su castigo, mientras que otros aseguran que es una forma segura de evitar que los responsables de los bebés dejen en la intemperie o en cajas de basura a los recién nacidos.

Entre tanto, tras varios años que llevan estos polémicos buzones en funcionamiento, luego del fallo de la Corte Suprema esta forma de entregar bebés a las autoridades volvió a estar dentro de la polémica, ya que las fuerzas de la organización Safe Haven Baby Boxes, encargada de construir los buzones en Estados Unidos, se estarían dirigiendo a tener presencia en más estados y ampliar su cobertura.

“La línea directa ha recibido más de 8,000 llamadas de todos los estados de los Estados Unidos. Safe Haven Baby Boxes ha referido a más de 500 mujeres a centros de crisis de embarazo, ha ayudado en 7 referencias de adopción y ha tenido más de 100 entregas legales de Safe Haven”, explica la organización en su portal web.

Corte ratificó decisión de juez de Florida que no dejó abortar a joven de 16 años

Una corte de apelaciones de Florida confirmó un fallo según el cual una chica de 16 años no es lo “suficientemente madura” para tener un aborto, decisión que desató la ira de legisladores estadounidenses. Dos meses después de que la Suprema Corte revocara el acceso a la interrupción del embarazo en todo el país, el caso de la adolescente está provocando una nueva irritación alrededor de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

La chica, que no ha sido identificada, le dijo a una corte inferior que “no estaba lista para tener un bebé”, que estaba todavía en el colegio, que no tenía trabajo y que el padre de la criatura no podía ayudarla.

Las menores que quieran abortar en Florida necesitan el consentimiento de al menos uno de sus progenitores. Sin embargo, la chica no tiene a sus padres, vive con un familiar y tiene un tutor designado, según mostraron los documentos.

La menor buscaba una excepción a esa norma, pero el tribunal inferior decidió que ella “no estableció mediante evidencia clara y convincente ser lo suficientemente madura para decidir sobre la interrupción de su embarazo”. El lunes, la corte de apelación estatal ratificó esa decisión, desatando la ira de congresistas.

“Si estás furiosa porque una corte está forzando a una adolescente a llevar su embarazo a término tras el fallo que dice que no es suficientemente ‘madura’ para tener un aborto, no estás sola. Es aberrante”, escribió en Twitter la congresista Pramila Jayapal, quien ha hablado abiertamente de su propio aborto.