Tome nota: Así puede solicitar su residencia o asilo en Estados Unidos. Estos son los pasos

Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos predilectos para millones de ciudadanos alrededor del mundo. El país está entre las primeras opciones no solo de quienes persiguen el anhelado “sueño americano” sino de los que ven allí un nuevo horizonte con mayores oportunidades de crecimiento que en otras partes.

Uno de los interrogantes de mayor recurrencia es cuán factible es acceder a la residencia permanente y cuáles son los pasos a tener en cuenta para no fracasar en el intento. Este documento “es el estatus que se les concede a los inmigrantes para vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. En la mayoría de casos, un patrocinador (empleador o familiar) es el que solicita la “Green Card” (tarjeta verde) en favor de otra persona”, explica el gobierno en su página oficial.

Son varias las categorías a contemplar si está pensando en preparar las maletas y emprender un viaje, posiblemente definitivo. En la primera de ellas usted puede ser elegible si es un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Este caso aplica para cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de un norteamericano que tienen al menos 21 años.

En ese caso el primer paso es presentar el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, y su familiar tiene que diligenciar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, para recibir la visa de inmigrante entregada por el Departamento de Estado.

CNN aclara que, previo a ello, es necesario tener una cuenta en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). En este link encuentra el paso a paso para que su información quede registrada adecuadamente y se pueda continuar con el proceso.

La segunda clasificación incluye a otro familiar de un estadounidense o residente permanente legal. En este espacio se incluyen hijos solteros con la mayoría de edad o superior, hijo casado, hermano de un nacional, cónyuge de un residente regular u otro allegado en las condiciones anteriores. Aquí también hay que completar el Formulario I-130,

Posteriormente, el ciudadano estadounidense o permanente debe poner también sus datos en el Formulario I-485. Si el familiar no inmediato residente en el extranjero, debe llenar primero el I-130.

Otra de las categorías compila a los prometidos de un estadounidense (visa de no inmigrante K-1); y a sus hijos (visa de no inmigrante K-2). De acuerdo con CNN, la solicitud se puede realizar si la pareja no tiene impedimentos legales para casarse y planean adelantar ese vínculo en un lapso no mayor a tres meses, luego de que se apruebe el ingreso al país. El proceso incluye diligenciar el Formulario I-129F, Petición de Prometido o Prometida Extranjero(a). Este se entrega personalmente, así como el I-485.

¿Qué hacer si busca asilo?

Esta alternativa se ofrece para aquellas “personas que se encuentran dentro de Estados Unidos y temen regresar a su país de origen porque han sufrido o creen que pueden sufrir persecución por su raza, religión, ideología política u otros motivos”, aclara USCIS.

Para acceder a este beneficio se requiere que físicamente esté en el país al que se postula, llene el Formulario I-589 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para hacer la petición formal y “exención de remoción”. Luego, será necesario cumplir con algunas verificaciones de antecedentes penales y seguridad tanto de usted como de familiares directos, así como información laboral y funciones actuales.

Lo siguiente será asistir a una entrevista presencial con un funcionario que lleva los casos de asilo. En caso de que usted obtenga un ‘no’ como respuesta, le llegará una notificación que detalla las razones por las que no fue admitido. Si ese es su caso; no todo está perdido, pues aún está la posibilidad de que apele el dictamen y entregue más pruebas que justifiquen su solicitud.