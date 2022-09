Un abusador sexual con nueve arrestos previos está acusado de violar a su vecina de 81 años

Un delincuente sexual registrado en la ciudad de Nueva York, con nueve arrestos previos, fue detenido nuevamente por irrumpir en el apartamento de su vecina de Brooklyn de 81 años y maltratarla.

Thomas Johnson, de 50 años, está acusado de un “crimen despreciable” contra una víctima de 81 años. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m. del martes 27 de septiembre, en Brownsville de Brooklyn, según dijo este miércoles el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, en una conferencia de prensa.

Hasta ahora, Johnson, un delincuente sexual registrado con nivel de riesgo 3, que es el “nivel más alto”, ha sido acusado de asalto en segundo grado a una mujer mayor de 65 años, estrangulación y robo en relación con el incidente, pero puede tener más cargos adicionales, dijo Essig.

NY Daily News informó que la víctima cree que Johnson, que es su vecino del piso de arriba, la violó durante el presunto ataque, aunque los resultados de los análisis de violación realizados a la mujer en el hospital siguen pendientes.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m. del martes 27 de septiembre, en Brownsville de Brooklyn. (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

“Él sabe que vivo aquí sola. Oh, Dios mío, ¿cómo pudo hacer esto?”, dijo al periódico la mujer, cuyo nombre se ocultó en el informe. “Todavía estoy escupiendo sangre. No dijo una palabra. Me tiró al suelo y me estranguló. Metió sus dedos en mi garganta para que no pudiera gritar. Quedé inconsciente. Creo que él me violó” .

En la conferencia de prensa del miércoles, Essig dijo que la mujer de 81 años se despertó con un ruido en su sala de estar y, al entrar, observó a su vecino en su apartamento.

El sospechoso comenzó a estrangularla y golpearla hasta que perdió el conocimiento. Cuando la trataron en el hospital local, se descubrió que tenía la mandíbula dislocada y que le faltaban varias prendas de vestir. Afortunadamente, los detectives de la División de Víctimas Especiales pudieron detener rápidamente a Johnson, agregó Essig.

Los detectives, por su parte, devolvieron una orden de registro de su apartamento y se recuperó una camiseta ensangrentada y la ropa ensangrentada de Johnson, dijo Essig.

Ahora bien, Essig detalló los nueve arrestos previos de Johnson en los que se declaró culpable y cumplió un año en prisión por abusar sexualmente de una niña de cinco años en agosto de 2006, delito por el que se convirtió en delincuente sexual registrado.

Johnson también fue arrestado en agosto de 2021 por estrangulamiento, en marzo de 2003 por agresión, en junio de 1995 por intento de asesinato, por el que se declaró culpable de agresión, en febrero de 1994 por hurto mayor y tres arrestos más en enero, marzo y septiembre de 1991 por hurto mayor y asalto, explicó Essig.

Con respecto al abuso sexual de un niño de cinco años y la posible violación de la vecina de 81 años, Essig dijo que Johnson está acusado de “un crimen bastante despreciable contra el niño y la mujer”.

Un hombre en Filadelfia es acusado de asalto y agresión sexual a una persona mayor

En otros hechos similares, la Policía de Filadelfia está buscando a un hombre acusado de ingresar a un hogar dedicado al cuidado de ancianos a través de una puerta abierta y agredir a una de las abuelas antes de obligarla a desnudarse.

Zyree Downing, de 22 años, fue acusado por la Policía como sospechoso del asalto de una mujer de 71 años dentro de una casa a mediados de septiembre, según informó FOX 29.

Las autoridades creen que Downing ingresó a la casa a través de una puerta abierta y le exigió dinero a la mujer. De acuerdo con los informes oficiales, cuando ella se negó, Downing golpeó a la víctima en la cabeza y la espalda, y comenzó a asfixiarla. Los investigadores afirmaron que luego obligó a la víctima a desnudarse y la agredió sexualmente.

Se cree que Downing tomó el teléfono celular y la tarjeta de crédito de la víctima antes de partir del lugar en su automóvil, un Toyota Corolla gris 2014.

Hasta el momento, la Policía local aún no ha podido hallar el sospechoso. Por eso, les pide a todos los ciudadanos que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Downing debe comunicarse con la Policía de inmediato.