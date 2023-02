Visas a Estados Unidos: en estos casos le revisan las redes sociales

Las personas que no usen redes sociales deben aclarar en el formulario que no cuentan con ninguna red.

La visa para Estados Unidos puede incluir en algunos casos el estudio de las redes sociales de los aspirantes, sin embargo, no es un procedimiento obligatorio en todos los casos.

La consulta de redes sociales incluye la información que cada usuario ha publicado en sus redes en los últimos cinco años e inició a partir del 31 de mayo de 2019.

En los casos en los que esta consulta es requerida, la persona debe proporcionar sus nombres de usuario o “identificadores” para varias plataformas de redes sociales comunes.

De acuerdo con el portal Greenheart, especializado en este tipo de procedimientos, las razones por las que el gobierno de Estados Unidos implantó este requisito, están relacionados con la transparencia: “El gobierno de los Estados Unidos quiere asegurarse de que las personas que solicitan visas sean quienes dicen ser y que sean transparentes sobre sus motivos para venir a los Estados Unidos”.

¿Qué tipo de visas requieren esa consulta?

De acuerdo con el portal Greenheart, las visas que pueden ser susceptibles de la solicitud de información sobre redes sociales son:

Formulario DS-160. Cuando se habla de la visa DS-160 hace referencia al documento online que representa el primer paso para poder solicitar el trámite el visado americano no inmigrante de los tipos B1 y B2. Este documento es totalmente electrónico.

Formulario DS-156. Este formulario se refiere a un visado, para quienes buscan viajar temporalmente a los Estados Unidos por negocios o placer. También es de naturaleza electrónica.

Formulario DS-260. Este formulario se solicita para muchas de las solicitudes de visa de inmigrante.

Actualmente las redes que se tienen en cuenta son: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter y YouTube, - Foto: Reuters

De acuerdo con la aclaración del Departamento de Estado, “todos los solicitantes de visados de no inmigrante e inmigrante deberán responder a estas preguntas (relacionadas con redes sociales), excepto los solicitantes de los siguientes tipos de visados de no inmigrante: A-1, A-2, C-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G3, G-4, visados OTAN-1, OTAN-2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6″.

¿Qué se solicita de las redes sociales?

En esos formularios se incluye una sección de “Social Media”, es decir, redes sociales. Actualmente, las redes que se tienen en cuenta son: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter y YouTube, así que el solicitante tendrá que incluir información verídica sobre sus redes, en estas plataformas.

“Buscamos únicamente identificadores de redes sociales. Los funcionarios consulares no solicitarán usuario. La información se utilizará, como toda la información proporcionada durante una entrevista de visado y en la solicitud de visado, para determinar si el solicitante es elegible para una visa bajo la existente la legislación estadounidense vigente”, aclara el Departamento de Estado. - Foto: iStock

En algunos casos se incluyen algunas plataformas con un enfoque más regional, como Douban, VKontakte (VK) y Youku. En caso de que el solicitante lo desee podrá poner información sobre plataformas adicionales no incluidas en la lista.

Uso de la información

De acuerdo con el Departamento de Estado, la información sobre raza, religión, etnia, orígenes, opiniones políticas, género u orientación sexual, bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizada para negar una visa.

Bajo ninguna circunstancia será obligatorio proporcionar las claves de estas plataformas y la información será clave al momento de la entrevista.

Las personas que no usen redes sociales deben aclarar en el formulario que no cuentan con ninguna red. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Buscamos únicamente identificadores de redes sociales. Los funcionarios consulares no solicitarán usuario. La información se utilizará, como toda la información proporcionada durante una entrevista de visado y en la solicitud de visado, para determinar si el solicitante es elegible para una visa bajo la existente la legislación estadounidense vigente”, aclara el Departamento de Estado.

De acuerdo con la entidad, el usuario debe proporcionar toda la información de redes sociales que le sea solicitada. Por ejemplo, si alguien prefiere omitir información sobre algunas redes sobre las que se le indaga, esto podrá ser motivo para rechazo de la visa: “Los solicitantes deben proporcionar todos los identificadores utilizados para todas las plataformas enumeradas”, aclara el Departamento de Estado.

Las personas que no usen redes sociales, no serán rechazadas para la visa por ese hecho, pero deben aclarar en el formulario que no cuentan con ninguna red.