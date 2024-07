Mundo

Corea no descarta dialogar.

Miércoles 15, 9: 30 Horas. Pyongyang, presidente de Corea del Norte, aseguró a Rusia que su país no se propone fabricar armas atómicas y además que no descarta volver al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), si Estados Unidos acepta un diálogo justo y sin presiones.