Réquiem por la HJCK

Hoy realicé una operación que no creí que me iba a producir tanto dolor: Eliminar de mis estaciones favoritas --en el equipo de sonido y en el radio del carro-- la HJCK. Pasaron por mi mente, con enorme nostalgia, tantos, tantísimos ratos inolvidables que me proporcionó esa emisora que trágicamente pasó de ser de la "Inmensa (y selecta) Minoría" a pertenecer a la "Inmensa (y vulgar) Mayoría". ¡Qué tristeza! ¡Qué guayabo! ¡Qué rabia! Y qué impotencia, porque ante el embate y el atractivo del "Poderoso Caballero Don Dinero", poco es lo que se puede hacer.



Por más que nos traten de engatusar diciéndonos que la emisora no se acabó, que sólo se trasladó al futuro (el Internet), lo cierto es que el dial se siente vacío, huérfano, sin la presencia de la cultura que aportaba la HJCK.



Eso del traslado es realmente un sofisma, porque si el Internet fuera tan halagüeño, la guerra entre RCN y Caracol, cuyas víctimas fueron la HJCK y sus fieles oyentes (ahora dolientes), hubiera sido por un cupo cibernético y no por uno radiofónico.

Lo cierto, lo tristemente cierto, es que el Sr. Castaño Castillo, quién sabe bajo qué clase de presiones comerciales, bancarias, familiares, etc., cedió y al hacerlo echó por la borda una titánica labor de más de medio siglo.



¿Efectos del capitalismo salvaje? ¡Sin duda! ¿Consecuencia de la malhadada globalización? ¡Desde luego! ¿Algo inevitable? De pronto sí, para que se cumpla la ley de la Entropía según la cual todo tiende naturalmente hacia el desorden y el caos.



El vacío que nos deja la emisora "El Mundo en Bogotá" es inmenso. Su programación, culta y elegante, es irreemplazable. Y su talante único marca con sello indeleble la historia de la radiodifusión colombiana. ¡Paz en su tumba, y resignación indignada ante lo fatalmente ineludible!

