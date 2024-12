Aprovechando la elevada cantidad de usuarios activos, Rappi se lanzó al ruedo y comenzará esta semana con una nueva línea de negocio: presentar videos en vivo o ‘livestreams‘.

“Es un valor agregado para la plataforma Rappi donde se podrán realizar transacciones y también ir a los eventos a los que se quieran ir. Ofrecemos a los artistas una plataforma monetizable donde pueden conectarse directamente con más de 25 millones de personas. Es un modelo con monetización muy claro”, aseguró Sebastian Ruales, global head of SuperApp.

De acuerdo con el portal Contxto, los usuarios pagarán por el evento y todas las ganancias provenientes de los espectadores irán directamente al artista. De otra parte, Manuel Medrano, desde un estudio especial creado por Rappi realizará un livestream de su concierto.

La aplicación ganará a cambio de estos servicios, pues le cobrará una pequeña parte al artista.

El portal explicó que entre las ventajas que tiene Rappi sobre los startups que se especializan en eventos, se destaca su base de usuarios, que incluye a ciudadanos de varios países.

No obstante, los niveles de audiencia y la experiencia ofrecida en su plataforma determinarán si esta nueva iniciativa será exitosa o no. No obstante, la app tiene entre sus planes de continuar este servicio y ya está haciendo tratos con otros artistas.

Si suficientes personas pagan para ver estos eventos, de acuerdo con el portal, los artistas pronto recurrirán a las aplicaciones, en lugar de transmitir en vivo en YouTube.

Fundada en 2015, Rappi es una compañía multinacional colombiana que actúa como un portal de contacto, con sede principal en Bogotá.

Opera en Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Más de la mitad de sus ventas toman lugar en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo con el portal Expansión de ese país.

Vale recordar que en abril, de la mano de KiwiBot -empresa especializada en el desarrollo de robots para domicilios- Rappi comenzó en Medellín las primeras pruebas para usarlos en la entrega de pedidos.

Como una respuesta adicional a la crisis generada por la covid-19 y buscando nuevas opciones que favorezcan a la comunidad de restaurantes, ciudadanos y repartidores, a partir de esta semana Rappi inició la entrega de pedidos con robots.

Este es un piloto que se está desarrollando en la capital antioqueña y pretende hacer entregas de pedidos sin que el usuario y el repartidos entren en contacto.