A repensar la educación médica

La educación médica en Colombia tomó dos caminos diferentes a la mayoría de los países del mundo, particularmente en la formación de los especialistas. En primer lugar, extendió el campo de acción de la universidad hasta la formación de la especialidad. En segunda instancia, mantuvo la condición de estudiantes -tanto en el pregrado como en el posgrado- a diferencia de otros países y otras profesiones. En la mayor parte de los países de occidente los médicos que están en proceso de formación como especialistas -no son estudiantes- sino trabajadores en entrenamiento, ligados al hospital donde realizan su práctica y no al claustro universitario.

Esta es una diferencia muy sutil pero importante de destacar. Es muy diferente la relación legal y de poder -existente entre profesores y estudiantes- que entre los profesores y los médicos en formación. En países más avanzados en la educación médica existen programas nacionales para el ingreso a especialidad -o también llamada residencia médica- y se realiza un match entre los resultados de los exámenes y los requerimientos de cada hospital para sus especialistas en entrenamiento. NO obstante, en Colombia no ha sido posible hasta este momento tener un sistema de formación en residencias médicas, quedando hoy la mayor parte de la responsabilidad en el sector educativo y no en el sector de la salud.