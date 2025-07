Absolución Diego Cadena

La Fiscalía montó su caso sobre un testigo que no se decide ni sobre su propio testimonio. Carlos Enrique Vélez inició diciendo ante la Corte que Cadena no le ofreció dinero. Luego cambió: que sí, que fueron sesenta millones. Después, que no, que doscientos millones. Y más tarde, que no eran ni tantos ni tan pocos: entre ochocientos mil y cinco millones; y hasta un celular. Pero no paró ahí: terminó diciendo que eran doscientos millones para cada testigo. Una lástima que los otros testigos no se hayan enterado: todos negaron cualquier ofrecimiento.