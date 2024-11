Adoctrinamiento para tontos

Esta semana, Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, volvió a destacarse por otra desafortunada y torpe declaración en el Congreso de la República, en donde, sin sonrojarse, quizás por los efectos de un estado alterado de conciencia, dijo que enviar a los hijos al colegio era violencia y adoctrinamiento por parte de los padres, porque, además, el sistema laboral los explota en trabajos donde se van a enfermar y, por ende, tienen que ir a un sistema de salud que no funciona.

Es obvio que no todo lo que sucede en los colegios es la vida color rosa. Hay matoneo y niñitos desadaptados que, por culpa de la mala educación y carencias afectivas en sus hogares, terminan violentando a sus compañeros en el aula de clase. Si la preocupación de la congresista Boreal es el matoneo, ¿por qué no podía hacer una intervención, si no inteligente, preparada aunque sea? ¿No tiene miembros en su UTL o todos están igual de “perdidos” que ella?