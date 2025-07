Añoranza de Guillermo Cano

Estamos viviendo en Colombia un prolongado periodo de desgobierno y de desconcierto. Este momento debería ser propicio para que surgiera un gran estadista que recogiera la desesperanza y nos llevara a un futuro optimista. Pero no tenemos estadistas, ni grandes ni medianos. Hay muchas diminutas estrellas en el firmamento político. Lo mismo sucede en los medios de comunicación. No hay un gran director de periódico que sepa reflejar la insatisfacción general y, sin propósitos banderizos, nos dé aliento.

Ese fue el oficio que ejerció en Colombia el egregio director de El Espectador, don Guillermo Cano, de cuyo nacimiento se cumplen en agosto 100 años. Don Guillermo Cano fue el vocero de la conciencia ciudadana. Fue el faro de la nación. Hoy hay miles de influencers y muchas otras voces estridentes, pero no hay verdaderos patriotas como lo fue don Guillermo Cano. Estamos todos a la deriva. No creemos en nadie. Debemos buscar en nuestro interior la guía, porque no hay nadie que nos interprete y nos ayude a despojarnos del desaliento que nos embarga.