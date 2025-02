¡Aquí hay un responsable!

No nos llamemos a engaños, todo lo que está pasando en el país es gravísimo, ¡y tiene un responsable! No hay que ahondar mucho para darnos cuenta de que desde la misma Constitución Política— la cual define las normas básicas relacionadas con la defensa y la seguridad nacional— se van perfilando también las responsabilidades en cada uno de los niveles, como veremos a continuación:

Más recientemente, con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz se adicionó el artículo 22A en los siguientes términos: “Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

Estamos frente a una amenaza que ha venido creciendo de manera exponencial, en supuestas negociaciones con por lo menos once estructuras criminales. En diferentes oportunidades hemos alzado la voz para mostrar las consecuencias de ‘negociar’ en las condiciones en las que lo están haciendo, pero el gobierno no escucha porque no le conviene, porque eso hace parte del plan para debilitarnos cada vez más y con ello, llevar a que el país en el 2026 esté en un punto de no retorno; y con ello, hacer inviable la recuperación que esperamos la inmensa mayoría de los colombianos entre el 2026 y el 2030.