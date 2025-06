Asad, ¿Jamenei y Maduro?

La soberbia de Irán y su líder Alí Jamenei tiene a su dictadura al borde del colapso. La verdad, ojalá así sea, pues ese país se ha convertido en uno de los grandes facilitadores del terrorismo global. Los Acuerdos de Abraham, que impulsó Donald Trump en su primer gobierno y que normalizaron las relaciones de Marruecos, Sudán, Baréin y Emiratos Árabes con Israel, cambiaron el equilibrio político en el Medio Oriente. Irán, ciertamente, no estaba de acuerdo, pues perdía su supremacía, su capacidad de interferir, e Israel salía del histórico aislamiento político en la región.

La reacción de Israel fue la obvia. Se tomó Gaza, el fortín de Hamás, y, obviamente, Arabia Saudita frenó su anexión a los Acuerdos de Abraham. Irán había ganado en ese momento esa batalla geoestratégica. Lo que no calculó fue, primero, que Israel iba a acabar con Hamás, algo que está a punto de lograr a un altísimo costo humanitario, y que ante la reacción de Hezbolá, el otro grupo proxy financiado y armado por Irán, que opera en el Líbano, Israel lo atacaría hasta debilitarlo casi a nivel existencial.

Lo otro que nunca calculó Irán fue que en el interregno el dictador sirio Bashar al Asad, su gran aliado, tuviera que salir corriendo y exiliarse en Rusia. Irán se quedó solo, e Israel se fortaleció, mientras los otros países árabes, que ninguna simpatía sienten por Irán y lo ven como una amenaza, tranquilamente veían a su gran enemigo regional debilitarse. Quizás quien mejor calificó el tema hace unos días, y dijo lo que todos pensaban y no se atrevían a decir, fue el canciller alemán, Friedrich Merz, cuando afirmó que “Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros”.

Este momento de tremenda debilidad estratégica, sumado a la gran crisis económica que sufre Irán por su pésimo manejo, llevó a la dictadura a tomar la decisión de acelerar su programa atómico para lograr tener una bomba. Israel ha mostrado las evidencias a los distintos Gobiernos del mundo, pero, además, no se quedó cruzado de brazos.

Los exitosos ataques de Israel contra la infraestructura militar y atómica y contra militares de alto rango iraníes mostraron tres cosas. Primero, la capacidad de infiltración que tiene Israel en Irán. Segundo, la debilidad militar de Irán, que durante décadas sobrevendió al mundo y a sus enemigos. Tercero, que nadie se la va a jugar por otros si su pellejo no está en juego. Tres ejemplos. Irán dejó solo a su aliado Hezbolá en su batalla con Israel. El dictador Al Asad se quedó solo, sin el apoyo de Rusia e Irán, y le tocó salir corriendo de su país. Irán, en la guerra con Israel, no tiene a nadie distinto a los comunicados de China y de Rusia. Ni siquiera Hezbolá se ha movido, a pesar de ser un apéndice político y militar de Irán. No se van a jugar su supervivencia en el Líbano.