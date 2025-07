Auditoría forense de la crisis explícita

En un modelo de aseguramiento como el vigente, si los aportes no alcanzan, se afecta inmediata y directamente al patrimonio de las EPS y, por supuesto, a las inversiones necesarias para las reservas técnicas. Hay que aclarar que no es cierto lo que afirma el presidente de que no existe relación alguna entre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las reservas técnicas. Simplemente es la misma plata. Si existe un mal cálculo de UPC pues no hay posibilidad de resguardar fondos suficientes para soportar las reservas técnicas.