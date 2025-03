Batallón Colombia: héroes de Corea

Es importante mencionar que la Guerra de Corea fue un conflicto sin precedentes que enfrentó a las potencias comunistas contra un contingente de las Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos. La participación colombiana fue imperativa para las ofensivas del ejército americano y la defensa de posiciones estratégicas, como fue la famosa Batalla Old Baldy, que demostró el ímpetu y valor colombiano al enfrentar a la inmensidad de las fuerzas chinas, al estilo de los 300 espartanos en la batalla de las Termópilas.

Al notar el olvido en el que se encontraba la historia de nuestra Fuerza Pública, me tomé la tarea de entrevistar a varios veteranos de la Guerra de Corea. Durante este viaje, tuve el placer de conocer a una variedad de hombres, entre ellos el coronel Guillermo Rodríguez, quien sirvió como oficial en el conflicto y ahora ocupa un prestigioso lugar en la historia de nuestra Fuerza Pública, y Jaime Álvarez, quien se convirtió en autor de su propio libro detallando sus experiencias.

Sin embargo, también conocí a otros héroes que no tuvieron la chance de ser reconocidos por los medios de comunicación, como lo son: Reinaldo Pulido, Víctor González, Juan Martínez, Félix Lozada, Jovino Páez, Rodrigo Villescas, José del Carmen Galvis, José Rafael Mariño, Argemiro Duque, Rosendo Restrepo, Hernán Alberto Pacheco e Israel Granada, quienes me relataron sus travesías heroicas en territorio desconocido.

Si bien sus historias son tan increíbles que no les hace honor solamente mencionarlos en una columna, quisiera destacar algunas de estas hazañas, como la historia de Guillermo Rodríguez, quien con apenas 23 años lideró a sus hombres en diversas operaciones de patrullaje y ofensiva en las incontables colinas del territorio coreano. También se tiene la épica historia de Víctor González, un soldado raso que vivió los horrores de la Batalla de Old Baldy, en la que perdió a dos de sus compañeros en un intenso bombardeo de artillería. Renaldo Pulido, por su parte, luchó en Old Baldy, pero lamentablemente fue herido por una granada que pudo haber acabado con su vida. De la misma manera, los integrantes de la Armada, Juan Martínez y Jaime Álvarez, fueron testigos del poder de la naturaleza al tener que soportar innumerables tornados mientras surcaban el océano Pacifico.