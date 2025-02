¿Chamberlain o Churchill?

Hoy Putin juega a lo mismo que Hitler en 1939, no les quepa la menor duda. Y en la negociación que lleva a cabo Trump sabremos si este proceso liquida las ambiciones territoriales de Rusia. Claro, hoy Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, la Alemania de entonces, pero Europa sigue sin entender que la defensa de su territorio depende más que todo de ellos. La integridad europea está en juego y, desafortunadamente, no hay líderes que generen ese dinamismo europeísta que los haga entender que la supervivencia de sus países está en la balanza. Trump les ha hecho caer en la cuenta de que llevan 70 años sin jugar un papel real en la defensa de su territorio y que ha sido Estados Unidos quien ha asumido ese rol. Eso se acabó. En esta negociación y en el apoyo a Ucrania como país independiente, Europa se juega su futuro. El futuro de Lituania, Estonia y Letonia es muy precario si en esta negociación no le queda claro, y con todo el contrapeso, a Putin que hay un límite, que su actitud agresiva es inaceptable y que esta no va a volver a ser permitida. Esa posición debe ser irrenunciable para Europa, que, además, tiene que asumir muchísimos más costos en su defensa.