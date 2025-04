¿Chávez vive? Parte 2

La semana pasada, en esta misma columna, escribí sobre lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Petro y su aparente intención de mantenerse en el poder más allá de 2026. No me refiero necesariamente a que él mismo busque la reelección —algo jurídicamente imposible en Colombia por nuestra Constitución—, sino a la intención de perpetuar su proyecto político, utilizando incluso recursos del Estado para ese propósito.

Lo alarmante es que muchas de las estrategias que está implementando Petro ya fueron utilizadas en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para consolidar su poder. Y todos conocemos los desastrosos resultados: el deterioro democrático, el colapso institucional y la crisis humanitaria. Por eso, lo que estamos viendo en Colombia debe generar alarma no solo en los partidos de oposición, sino también entre los ciudadanos independientes, aquellos que no militan en ninguna colectividad pero que sí creen en la democracia como sistema político.

Cabe recordar que la mencionada reforma laboral no ofrecía soluciones reales para la creación de empleo ni para la formalización laboral. En muchos aspectos, era un pliego de peticiones sindicales que el Gobierno intentaba cumplir como parte de los compromisos adquiridos en campaña, especialmente con las centrales obreras que apoyaron la elección de Petro y la conformación de las listas del Pacto Histórico al Congreso.

Es cierto que algunos artículos de la reforma tenían aspectos positivos, como la regulación de las horas extras o los recargos dominicales. Pero para eso no se necesita una consulta popular. De hecho, el Partido Liberal, en cabeza del senador Alejandro Chacón, radicó recientemente un proyecto de ley en el Senado que busca concertar esos puntos específicos entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esa debería ser la vía legítima, democrática y técnica. No una consulta popular politizada que se convertiría en una excusa para hacer campaña a favor del Gobierno.

Lo paradójico es que aún no conocemos el contenido de la consulta. No se sabe cuáles serán las preguntas ni qué otros temas podrían incluirse además de la reforma laboral. Es decir, el Gobierno está pidiendo apoyo ciego a un mecanismo cuya legalidad y pertinencia están en entredicho, sin que el Congreso lo haya aprobado, y sin que exista un debate público transparente sobre su contenido.

Petro y Benedetti saben que, si se fortalecen estos mecanismos alternativos, pueden saltarse al Congreso y a la Corte, instituciones que hasta ahora han actuado como frenos democráticos frente a las reformas del Gobierno. En más de la mitad del mandato, ninguna de sus grandes reformas ha sido aprobada. Y eso no es un fracaso de la democracia, sino justamente lo contrario: la prueba de que nuestra separación de poderes funciona.

El ministro Benedetti lo ha dicho con claridad: “Todas las reformas están muertas porque las engavetan. Entonces vamos a ver qué hacemos”. Y luego agregó: “Serán los sectores sociales, la clase obrera, los movimientos estudiantiles y los indígenas quienes liderarán el proceso de la consulta”. Esa declaración deja claro que el Gobierno pretende movilizar a sus bases no solo para defender sus ideas, sino para presionar las decisiones políticas desde afuera de las instituciones.

Hoy no se trata de defender a un partido o atacar a otro. Se trata de defender el Estado de derecho, el respeto a las instituciones y el principio fundamental de que en democracia las reformas se construyen con diálogo, no con imposiciones.

No cometamos el error de mirar para otro lado. Chávez no vive, pero su modelo está tocando la puerta de Colombia. Depende de nosotros no dejarlo entrar.