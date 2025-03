“Me llevaron a un campamento, no solo a mí, sino como a diez niñas, de 12, 13, 11 años. Yo era la más pequeña. Me dijeron ‘quítese los pantalones’. Dije ‘Dios, ¿qué nos van a hacer acá?’. Mientras esperaba, a las otras les estaban haciendo el procedimiento… no entendía qué era. Una de ellas salió llorando, le dije ‘¿qué le hicieron?’. ‘Me metieron algo en mi parte íntima. Me duele demasiado’. Me tocó mi turno. Nunca se me va a olvidar que me dijeron: ‘Abra las piernas’. Una de esas guerrilleras me metió como una espátula en mi útero. Ahorita que entiendo, me metió una T de cobre. ¡Cuando apenas era una niña y ni siquiera me había desarrollado! Salí con el dolor más grande del alma.