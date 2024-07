Colombia merece la Copa América

Mi primer recuerdo futbolístico, a los cinco años de edad, es llenando el álbum Panini de Italia 90, con René Higuita en la portada. No los que me ha contado mi papá ni lo que he aprendido leyendo libros o buscando en internet. El año en que nació mi padre (1958), Pelé, con tan solo 18 años, se coronó campeón con Brasil en Suecia, anotando dos goles en la final para que los brasileños, creadores del jogo bonito, celebraran su primera Copa Mundial de Fútbol, tras vencer al local por 5-2. Hoy tienen cinco y siguen reinando: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.