Colombianos, tenemos que remontar

El 29 de octubre es la fecha para jugarnos ese segundo tiempo y es allí colombianos donde encontraremos el marcador que podrá cambiar el destino de nuestro país. Aquí no se trata de un apellido, de una persona en particular, de un superhéroe. ¡No!... se trata de todos los que hoy hemos comprobado, que para remontar tenemos que salir todos a jugar y marcar los goles, que necesitamos para arrasar y de esta manera poder sobrellevar la partida y evitar que este director técnico a quien algunos le compraron la boleta, para llevarlo a ese cargo nos termine de llevar a la derrota final. Somos muchos los colombianos, que NO queremos que nos eliminen de la manera tan irresponsable y absurda en la que están dirigiendo la tricolor, haciendo cambios que ninguno de los que asistimos a este vergonzoso partido entendemos. Desde las tribunas estamos viendo cómo están de manera irresponsable, sacando y metiendo jugadores a diestra y siniestra, sin conocimiento alguno del fútbol. Estas posiciones son tan sensibles que nos están originando una gran debilidad nacional y, más aún, internacional.

La gran mayoría de colombianos nos miramos, escribimos, hablamos y marchamos, para quejarnos de todo lo que nos acontece, pero vuelvo y les digo; aquí lo único que vale son las acciones y estas las tenemos muy cerca y es esta la oportunidad, para que nadie ¡óigase bien! Nadie, absolutamente nadie, deje de ejercer su derecho al VOTO.

Este será un marcador histórico y será desde el 30 de octubre que iniciará nuevamente a brillar el sol para quienes nos sentimos orgullosos de ser lo que somos y nos enseñaron a ser, COLOMBIANOS COMPROMETIDOS CON LA NACIÓN QUE NOS VIO NACER. Ninguna persona nos arrebatará lo que nos merecemos y lo que por más de dos siglos hemos construido con muchísimo sacrificio y dedicación. Quien quiera ver a Colombia en llamas, no la verá jamás porque a la gran mayoría de los colombianos nos ha dolido la historia escrita de nuestra nación, esa historia marcada por la violencia, odios y rencores rancios de personas intransigentes, que no han hecho más DIVIDIR, RESTAR y DESTRUIR.

Cuando a lo largo de la historia el principio que nos debe marcar un buen director técnico es el de SUMAR, MULTIPLICAR Y CONSTRUIR. Por todo lo anterior, mi invitación a todos los colombianos, sin distingo alguno, es comprometerse de lleno y de esta manera salir a cumplir con el debido derecho de elegir a sus nuevos directores técnicos y les hablo empleando términos futbolísticos, para llamar su atención y recalcarles que esto NO es un juego, pero lo que sí está en juego es el futuro inmediato, mediano y largo de nuestro país.

No hay manera después de lamentaciones y mucho menos de estar buscando héroes donde NO los hay. Los héroes seremos todos los que salgamos a sufragar sagradamente y NO aquellos que, de manera irresponsable se vayan de paseo o se queden encerrados en sus casas y tengan el colmo de sentarse a ver los resultados en los noticieros, para iniciar a criticar y buscar echarle la culpa a X o Y. Colombianos la consigna es jugárnosla toda en este segundo tiempo y sacar adelante el marcador, que juntos hemos trabajado con mucho compromiso; nos vamos a demostrar nosotros mismos y al mundo entero que, NO existe nada ni nadie que nos vaya a intimidar a buscar salvar nuestra nación.

Esa nación GRANDE, RESPETADA Y LIBRE, que de manera democrática ha dejado jugar en la arena política a todos los nacionales. Esa nación que ha sabido perdonar y dar oportunidades a quienes tanto daño le hicieron al país y que hoy son privilegiados, donde el mismo pueblo DEMOCRÁTICAMENTE los dejo llegar allí. En este orden de ideas y sin más rodeos en estas líneas, solo quiero expresarles que esta será nuestra única oportunidad de hacer historia y que nuestros hijos, nietos y futuras generaciones reciban el ejemplo de quienes un 29 de octubre salieron a salvar el país que tanto amamos… ¡COLOMBIA!, por eso mis queridos colombianos tenemos que remontar.

¡Colombianos, recuerden! … No coman cuento de verborrea y de ídolos falsos. Solo concéntrense en VOTAR, por el candidato con el mejor perfil (personal, familiar, profesional, ocupacional y que se vean representados en él.) ¡No es más!

El 29 de octubre, es una oportunidad para aquellos que han servido a la patria; y quieren seguir sirviéndole desde la arena política.

Finalmente, esta será la oportunidad de votar en primera vuelta por el candidato con el mejor perfil.

Muy atentos a esas campañas de engaño y qué invitan a votar por ‘x’ o ‘y’ para que gane en primera vuelta. ¡No!, colombianos, necesitamos VOTAR a conciencia y NO venderle a ningún LOBO impostor, vestido de OVEJA, su VOTO.

A remontar Colombianos a REMONTAR, para elegir a conciencia, ya que se eligen autoridades territoriales en todas las ciudades, municipios y departamentos del país. (GOBERNADORES, ALCALDES, DIPUTADOS, CONCEJALES Y EDILES) a la altura de sus comunidades y que los representen de la mejor manera.