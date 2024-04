La politiquera jugada de un pícaro: dimitir por amor

Hay una diferencia clave entre Gustavo Petro y Pedro Sánchez: el colombiano, de ideología radical y rabias enraizadas en el alma, gobierna para imponer sus ideas extremistas y fustigar a los millones de ciudadanos que odia porque no le hacen la ola.

El mandatario español, de escasa formación intelectual y porte agraciado y petulante, desconoce el significado de “ideales”, “principios”. No abraza fin distinto a ser presidente sin más. Incorregible narcisista, le fascinan la visibilidad y las innumerables gabelas que otorga el cargo, más que el hecho de gobernar.

Coinciden ambos en padecer un desbordante egocentrismo, en considerar que no necesiten voces que los aterricen en el valle de lágrimas donde habitan los mortales. Y en victimizarse cada vez que alguien destapa alguna trampa que los ponga en aprietos.

Como a Petro lo conocemos, me centraré en Pedro Sánchez, ahora en el foco de atención por una ampulosa misiva, recibida en España entre la burla y la perplejidad.

La carta, mezcla de belicosidad y victimismo, anunciando cinco días de reflexión sobre si continuará o no en la presidencia del Ejecutivo español, es todo un hito en las democracias modernas. Si tanto le afecta la investigación a su esposa por presunta corrupción, lo correcto sería dimitir y convocar elecciones una vez tomada la decisión. O no decir nada y seguir, en lugar de dejar un país en el limbo por una perversa jugadita política.

Pero resolvió redactar encolerizado un alud de invectivas contra el Poder Judicial y la prensa independiente que no se arrodilla, además de la consabida sarta de calumnias e insultos a sus opositores políticos. Y no dejó espacio a un ápice de arrepentimiento o reconocimiento de un mínimo error.

No contenta con su aporte, dicho con desparpajo y sin asomo de pudor, cedió la palabra a una venezolana chavista, del partido Podemos –asesor en su día de Hugo Chávez–, para que rematara la faena. Propuso que Pedro Sánchez intervenga los medios de comunicación críticos y el Poder Judicial por empeñarse los jueces en preservar el imperio de la ley en vez de permitirle pisotear el Estado de derecho.

NOTA: en el sistema parlamentario se vota por una lista cerrada al Congreso y gobierna el partido que arma la mayoría en la Cámara. El PP ganó las elecciones, pero no obtuvo el 51 por ciento de curules. Por respeto a sus principios, no se alió con los racistas partidos catalanes y vascos, que consideran inferiores a los demás españoles y persiguen independizar sus regiones de España. Ofreció, por tanto, un gobierno de unidad nacional al PSOE. Aunque Sánchez prometió en campaña no pactar con esos partidos que pisotean la Constitución y denigran a España a diario, prefirió rechazar al PP y aliarse con ellos a costa del país, para conseguir las requeridas 178 curules.